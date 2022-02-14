ОКР объявил конкурс на текст к Первому концерту для фортепиано Чайковского

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о начале творческого конкурса на создание текста для Первого концерта для фортепиано Петра Чайковского, выполняющего в последние годы функцию гимна страны.

– Мы уже привыкли к новому гимну. Музыка Петра Ильича Чайковского изумительна, а к хорошему быстро привыкаешь. А поскольку санкции против России в ближайшее время могут продлить, нам ещё долго слушать эту прекрасную мелодию. Спортсменам она тоже нравится, но по традиции хочется спеть, всё же это гимн. Поскольку в оригинале слов нет, нам предстоит их придумать. Думаю, творческое сражение за право стать автором спортивного гимна России будет не менее жарким, чем на аренах, – заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Присылать тексты для гимна можно по почте или писать их в комментариях в соцсетях. Специальная конкурсная комиссия, состоящая из представителей творческой интеллигенции, общественности, чиновников Минспорта и представителей ОКР, выберет пять лучших вариантов и организует всероссийское онлайн-голосование.

Ограничений для участия в конкурсе нет. Его лауреатов ожидают денежные призы и памятные подарки от ОКР. Результаты конкурса огласят 1 апреля.

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