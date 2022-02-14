 

На экс-главу ГИБДД Приморья завели уголовное дело

14.02.2022, 8:46, Новости дня
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На бывшего начальника ГИБДД по Приморскому краю Олега Зубакина завели уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении него возбудили дело», – сообщил источник РИА «Новости».

В суде уточнили, что с подозреваемого взяли обязательство о явке.

Ранее местные СМИ писали об обысках у Зубакина.

По информации источника, расследование идет в рамках ранее возбужденного дела о взятках в межрайонном экзаменационном отделе (МЭО) ГИБДД УМВД по Приморскому краю.

«По Зубакину мера процессуального принуждения – обязательство о явке», – сообщил представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.

Он не уточнил, в рамках какого дела проходит Зубакин.

В сентябре 2021 года Следственный комитет по Приморскому краю сообщал, что руководителя межрегионального экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД Приморья Александра Белова заподозрили в получении взяток за сдачу экзаменов на права.



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