Ограничение калорий увеличивает продолжительность жизни



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Врачи и ученые всегда говорили о том, что потребление энергии из пищи должно быть сбалансировано с ее расходом. Например, эксперты ВОЗ советуют следить за калориями и не допускать нездоровую прибавку в весе. По данным организации, потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии. При этом насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры — менее 1% от рациона. Также ученые советуют снизить потребление сахара до менее 10% от общей получаемой энергии.

Благодаря новому исследованию американских исследователей из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона стало очевидно, что в некоторых случаях намеренное сокращение калорий может не только улучшить здоровье, но и продлить человеку жизнь.

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В этой работе использовались данные, собранные Pennington Biomedical CALERIE 2. Это самое продолжительное исследование ограничений калорий, которое проводилось на людях.

Ученые показали, что люди, которые сократили потребление калорий на 14% в течение двух лет, вырабатывали больше Т-клеток, которые, в свою очередь, играют ключевую роль в иммунитете человека и замедляют старение. Другими словами, ограничение калорий перестраивает многие метаболические и иммунные реакции, которые увеличивают продолжительность жизни и улучшают здоровье.

«С возрастом вилочковая железа человека сжимается и вырабатывает меньше Т-клеток. В результате пожилым людям труднее бороться с инфекциями и некоторыми видами рака. А ограничение калорий помогает предотвратить сокращение вилочковой железы, поэтому у человека вырабатывается больше Т-клеток», — сказал автор исследования Эрик Равуссин.

По словам ученых, помимо укрепления иммунитета увеличение Т-клеток связано с улучшенной способностью сжигать запасы жирных кислот для получения энергии. Это важно, так как если человек не сжигает это топливо, то жир будет накапливаться в мышцах и печени, а это приводит к резистентности к инсулину, ожирению, диабету 2 типа и старению.

Авторы другого исследования утверждают, что употребление в пищу большего количества бобовых может продлить жизнь человека на целых 10 лет. Особенно если употреблять их вместо красного мяса.

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В этом исследовании команда из Университета Бергена в Норвегии обнаружила, что подобная диета может помочь молодым людям жить на десять лет дольше. Для людей постарше выигрыш будет не столь очевидным, но тоже существенным.