 

За сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины – штаб ООС

14.02.2022, 8:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В частности, у Катериновки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в окрестностях Водяного вооруженные формирования РФ применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано два пролета беспилотных летательных аппаратов боевиков, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии столкновения.

“Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток штаб не зафиксировал нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/312060477615936

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Малюська рассказал, сколько у олигархов будет времени, чтобы добровольно избавиться от статуса олигарха

28.02 / Разработчики «Спутник V» подали заявку на регистрацию «Спутник Лайт»

12.03 / Ляшко: Тела умерших от COVID-19 не обязательно кремировать и хоронить в плотном пакете

09.02 / Экс-заместитель главы СБУ Нескоромный, обвинил бывших коллег в торговле данными и контрабанде. В СБУ заявления назвали манипуляцией

28.04 / Euronews – у побережья Калифорнии обнаружена гигантская подводная свалка пестицидов

04.12 / Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена

05.07 / Хакеры REvil потребовали $70 млн за разблокировку поврежденных систем после атаки на компанию Kaseya

21.07 / Университет сокращает кафедру, где работала преподавательница Бильченко. Она заявила, что ее уволили

16.01 / В Чечне раскритиковали блокировку YouTube-каналов «Ахмата» и АСА

26.12 / Сотрудники администрации Байдена недовольны условиями труда и думают о смене работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика