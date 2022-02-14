“Не в пользу нашего государства”. Разумков прокомментировал перенос закрытого совещания в Раде

“Перенесение на понедельник срочного совещания парламентариев с силовыми ведомствами, которое должно было состояться сегодня в Верховной Раде, считаю решением не в пользу государства. В условиях, когда распространяется спорная информация о закрытии авиапространства над Украиной, когда ежечасно появляются заявления относительно угроз безопасности, институции должны работать оперативно и безотлагательно”, – заявил нардеп.

Он добавил, что были изменены формат и состав совещания, его проведет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

“При этом очень странными выглядят обвинения в расшатывании ситуации и нагнетании паники, звучащих от руководства фракции “Слуга народа”. И это говорят те, кто не может оперативно собрать депутатов, потому что отпустили их на две недели, в том числе за границу. Это говорят те, кто не имеет планов работы парламента в такие напряженные моменты, кто не понимает важность институции и кто является исполнителями воли президента”, – подчеркнул Разумков.

Политик посоветовал власти не искать “врагов внутри государства”, а объединяться перед угрозой возможного вторжения РФ.

Фракции “Европейская солидарность” и “Голос” 12 февраля выступили с призывом провести в выходные внеочередное заседание Рады в связи с угрозой нового вторжения РФ, но эта инициатива не была поддержана. 13 февраля стало известно о переносе встречи глав фракций парламента с премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями силовых и экономических министерств и ведомств.

Пресс-секретарь Стефанчука Мария Дейнеко говорила, что заседание перенесли на 16.00 14 февраля, но не говорила о причинах этого решения.

Пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что встречу с силовиками в Раде сорвал президент Владимир Зеленский.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

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