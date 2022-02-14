 

Украина перекрыла часть воздушного пространства над Черным морем

14.02.2022, 8:20, Разное
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…с 14 по 19 февраля.

Украина перекрыла небо над частью Черного моря в период с 14 по 19 февраля из-за российских учений. Об этом сообщила госорганизация «Украэрорух», обслуживающая украинское воздушное пространство.

«Украина официально опубликовала авиационную информацию об активизации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над Черным морем — с 14.02 по 19.02.2022. Поэтому с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендуется не летать в установленный срок над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты», — заявили «Украэрорухе».

Соответствующее решение власти Украины приняли после того, РФ опубликовала сообщение для пилотов (НОТАМ), в котором предупредила об готовящихся военных учениях в районе Крымского полуострова. Эта рекомендация не блокирует весь рейс в зоне Черного и Азовского моря.

В «Украэрорухе» подчеркнули, что за исключением этого участка, востока Украины и Крыма, воздушное пространство страны по-прежнему остается открытым. «Никаких решений о закрытии принято не было», — подчеркнули в «Украэрорухе».

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Ранее сегодня депутат Верховный рады Алексей Гончаренко предположил, что с завтрашнего дня Украина закроет воздушное пространство. Однако в офисе президента Владимира Зеленского подобные это отрицают. «Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает частичную блокаду», — отметил советник главы офиса Михаил Подоляк.

Накануне нидерландская авиакомпания KLM отменила все рейсы в Украину из соображений безопасности. Сегодня по тем же причинам лизинговая компания запретила своему самолету, эксплуатируемому украинским авиаперевозчиком SkyUp, лететь в Киев.

Источник: Новая газета



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