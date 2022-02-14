 

Девушка рассказала, как в Якутии отапливают дома, когда за окном -78 градусов

14.02.2022, 8:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Якуты вынуждены постоянно находится в условиях сурового климата, когда за окном преобладает очень низкая температура.

Блогерша, проживающая в этих краях показала, каким образом можно сделать так, чтобы в доме было относительно тепло, когда температура опускается ниже семидесяти градусов.

Женщина рассказала, что для проживающих в средней полосе условия, в которых проживают якуты, могут показаться слишком сложными.

Здесь в первой половине прошлого столетия была зафиксирована экстремально низкая температура – тогда столбик термометра опустился ниже 77 градусов. При этом летом низкая температура здесь меняется на достаточно высокую.

Морозные дни в этих краях стартуют в последний день осени и продолжаются до начала весны. Конечно же, природа словно уходит в спячку. Люди, живущие здесь, одеваются здесь по-особому, они привыкли к климату и знают, как жить комфортно.

Дома здесь строят преимущественно из лиственницы, пакля прокладывается между каждым слоем – это помогает предотвращать сквозняки.

Чтобы внутри было тепло, жилье отапливают газом. В домах установлены приборы учета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Врач назвал два опасных симптома коронавируса

01.03 / Революция: Как мятеж Кронштадта изменил ход советской истории

09.02 / Агата Муцениеце рассказала, почему до сих пор носит фамилию Павла Прилучного

05.07 / Скандалы: «На работу приходи в чулках»

11.12 / Республика Беларусь сменит название на Белорусскую Народно-Демократическую Республику

20.01 / OCCRP рассказал об активах Назарбаева

06.11 / Экс-президента Украины Януковича подозревают в создании ОПГ

26.01 / Эксперт Данилин о выпадах Китая в сторону США: Проверяют Байдена на прочность

20.02 / Глава МИД Украины: Москва навсегда потеряла Киев

17.06 / Развитие речи: как помочь ребенку пополнять активный словарный запас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика