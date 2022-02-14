На Украине заявили о начале «войны»

Действия Запада в отношении Киева аналогичны войне и мощнейшим санкциям, сообщил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делают в отношении нашей страны западные партнеры – рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения – это равно мощнейшим санкциям», – сообщил парламентарий в Facebook.

По его словам, из-за действий европейских партнеров со следующей недели экономика Украины «может просто остановиться».

Также Рабинович сообщил, что украинским парламентариям запретили выезд из страны. При этом он усомнился в законности и конституционности такого запрета.

Ранее парламентарий, входящий в состав фракции «Слуга народа», Александр Качура заявил, что депутатам от пропрезидентской фракции рекомендовали не покидать территорию Украины.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.