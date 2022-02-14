 

Ученые нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях

14.02.2022, 8:02, Новости дня
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Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса – технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Одно из важнейших преимуществ изобретения – высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии, пояснили в пресс-службе.

«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», – уточнили в ведомстве.

Ранее ВОЗ допустила заражение штаммом «омикрон» переболевших COVID-19.



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