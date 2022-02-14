Мужчина обнаружил в лесу нечто, что ело коров и сооружало фигуры из веток

Пользователь сайта Reddit с ником Knightofthemirrors опубликовал жуткую историю, сопроводив ее сделанными им фотографиями. Он не указал, где именно находится это место, но видимо в США:

– Я инструктор по выживанию в дикой природе и эксперт по безопасности. Пару дней назад мой хороший друг, которого я раньше водил в лес, сказал мне, что его отец только что получил 150 акров земли в уединенной гористой части моего штата.

На участке было большое количество леса, который еще не был исследован, а его отец только начал строить здание для своих лошадей, которое занимало около ста ярдов участка, и поэтому в данный момент его лошади свободно бродили по участку.

Он сказал, что его отец заключил безумную сделку для приобретения этой земли. Мой друг сам отец троих детей, и я знаю, что он не так часто выбирается в лес, поэтому я согласился пойти с ним исследовать участок, потому что это казалось ему очень интересным, и я понимал, что ему время от времени был нужен отдых от семьи.

Мы оба из местных коренных народов, у нас есть машины, мы оба эксперты по выживанию в дикой природе и все такое, но его отец, однако, предупредил нас, чтобы мы не совались в лес без ружья.

Он сказал, что это потому, что он видел тут койотов, однако, как я сказал, мы все тут местные, мы выросли в этих местах, и мы знаем, что койоты на самом деле не нападают на людей.

Мой друг, которого мы назовем Эр Си, при этом сообщил мне, что когда он впервые приехал на отцовский участок, он заметил какое-то движение среди деревьев. Этот объект имел форму и размеры с человека, однако моему другу было сложно что-то рассмотреть, потому что у него не особо хорошее зрение.

Итак, мы приехали, я взял с собой свою винтовку AR и небольшой набор колющих камней Flint просто для удовольствия, и мы отправились на территорию.

Мы исследовали там множество холмистых полей, ручьев, многочисленных природных источников и прудов. Все казалось нормальным, это был красивый пейзаж. В конце мы решили добраться до непосредственно лесной части участка и как только мы вошли в лесную полосу, все настроение изменилось. В лесу была своя атмосфера, очень похожая на лес в фильме “Ритуал”.

Лес был серым и там стояла мертвая тишина, если не считать случайного поскрипывания высоких усталых кедров. Посередине протекал очень маленький ручей с черным песком. Было ощущение, что кто-то окружил нас и смотрит на нас со всех сторон.

Вскоре нам в ноздри ударил очень гнилостный запашок. Это был запах гниющей плоти. Мы пошли по запаху и нашли на листве останки примерно трех-четырех коров. Мы осмотрели обнаженные коровьи черепа и не смогли найти в них пулевых отверстий, при этом мне не показалось, что этих коров убили просто усыпив.

Что-то определенно убило их и коровьи кости были разбросаны на участке примерно в 30 ярдов. Вокруг них были большие вмятины в грязи, следы, но очень расплывчатой ​​формы.

Мы решили идти дальше в лес. Нас сопровождали только тишина, гнилостный запах смерти и звук собственного сердцебиения. Мы остановились у ручья, когда я заметил на земле несколько разных типов следов – там были большие следы койота и что-то еще, что было большим, но намеренно избегало наступать на песок, как мне показалось.

Мы продвигались в лес, пока не начали находить деревья, которые были согнуты и прижаты к другим деревьям. Это явно было сделано когда деревья были еще живыми и это никогда не могло произойти естественным путем.

Мы пошли дальше и нашли то, что я могу описать только как какой-то инструмент, сделанный из кости, лежащий на земле. Это была крайне грубая работа, но выглядело оно как инструмент для черпания или нож. Это обеспокоило нас, потому что, хотя он и выглядел очень примитивно, он выглядел намного примитивнее, чем мог бы сделать обычный человек. Но, тем не менее, это был явно инструмент преднамеренной формы.

Мы шли пешком, пока не нашли поляну с прудом, который окружали более крупные овальные отпечатки.

На другой стороне пруда мы нашли очень странную маленькую структуру из дерева. Она был в форму буквы А и к ней были прислонены камни. Однако структура не выглядела крепкой, а камни были расположены очень своеобразно.

Никаких следов костров вокруг структуры мы не обнаружили. Обычного туристического мусора тоже не нашли и это явно было не то место, куда хотелось бы пойти для отдыха. Я сфотографировал и снял на видео этот маленький “шалаш”.

Уже темнело, поэтому мы решили вернуться, у меня был фонарик на моей винтовке, но я не хотел полагаться на него в месте, где обитает то, что убивает коров и делает инструменты из их костей.

Мы выбрались из леса и вернулись туда, где были припаркованы наши машины грузовики, и как раз вовремя, прежде чем стало слишком темно, чтобы что-то разглядеть.

Когда мы уходили, мы заметили что-то на вершине одного из холмов, что мы не могли идентифицировать, но не стали останавливаться, чтобы узнать, что это было.

Стоит отметить, что предыдущий владелец этого земельного участка начал что-то строить тут, но потом резко остановил строительство и уехал отсюда.

В комментариях автор этой истории рассказал, что новый владелец участка не держит у себя коров, так что он не знает, кто мог принести в лес коровьи туши. Он также написал, что это место находиться довольно далеко от цивилизации, хотя и не указал хотя бы название штата.