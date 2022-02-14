 

Женщина, никогда не изменявшая мужу, случайно родила от другого

14.02.2022, 7:36, Разное
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Пара из Юты, США, сделала ДНК-тест и узнала, что жена случайно родила младшего сына от чужого мужчины.

Ваннер и Донна Джонсон долгое время не могли зачать второго ребенка и в 2007 году решили прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Вскоре у пары родился второй сын.

Спустя 10 лет после рождения ребенка Джонсоны решили из любопытства сделать ДНК-тест. Однако полученные спустя месяц результаты повергли их в шок. Выяснилось, что Ваннер — не родной отец мальчика, хотя его жена никогда ему не изменяла.

– Когда я открыл страницу с результатами и увидел, что мать нашего сына Донна, а его отец — неизвестен, я не понял, как такое вообще возможно, — сказал Ваннер.

Оказалось, что во время ЭКО яйцеклетка Донны была оплодотворена чужим сперматозоидом. Тогда семья решила найти биологического отца младшего сына и сделала еще один ДНК-тест. Им оказался мужчина по имени Девин Макнил. Джонсон созвонился с Макнилом, чтобы разобраться, из-за чего случилась путница.

– Мы были в клинике в один и тот же день и в одно и то же время 14 лет назад. Мне делали перенос эмбриона в матку, а Донна проходила процедуру забора яйцеклетки, — рассказала жена Макнила Келли. Предположительно, именно тогда и произошла путаница со сперматозоидами.

Семьи планируют подать два иска против репродуктивного центра. Они начали регулярно общаться по видеосвязи и даже встречались лично для совместной прогулки. Пары рассказали своим детям о случившемся, и те хорошо отреагировали и отнеслись с пониманием.

– Мой сын сказал, что по-прежнему любит меня, несмотря ни на что, — отметил Ваннер.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Нью-Йорка, США, сделал ДНК-тест, раскрыл тайну матери и узнал правду о своем отце. Оказалось, что отец мужчины — его дядя.



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