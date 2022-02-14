Мальчики сошли с ума после посещения дома с привидениями и за это их посадили в клетку

В 1906 году двух несовершеннолетних американских детей поселили в клетку из колючей проволоки, сочтя их опасными сумасшедшими. Мальчики сошли с ума после того, как побывали в доме с привидениями.

Братьям Кларенсу и Чарльзу Легар в 1906 году было соответственно 9 и 7 лет, они были совершенно обычными детьми из среднестатистической семьи Балтимора, штат Мэриленд. И как всем обычным детям им были интересны все запретные и загадочные места.

Одно из таких место находилось всего в паре кварталов от их дома. Это был заброшенный особняк на 28-й улице, известный как Дом Болдуина. По слухам, в нем водились привидения.

Соседи часто сообщали об ужасных стонах и криках, доносящихся из дома, а еще видели таинственные огоньки в окнах. Однажды кто-то даже увидел чудовище – ужасно деформированное человекоподобное существо, которое подошло к окну верхнего этажа.

Были ли это в самом деле призраки или заброшенный дом просто стал пристанищем для какого-нибудь больного бездомного калеки, неизвестно. Но в один из дней братья Легар и еще несколько местных мальчишек решили залезть внутрь Дома Болдуина.

По словам одного из соседей, который видел как братья Легар залезли в дом, вскоре оба выскочили наружу как ошпаренные:

“Через несколько мгновений дети выбежали из дома с диким и испуганным видом, они были немыми и на их лицах было странное, жуткое выражение, какое бывает у идиотов и сумасшедших. Это было в их глазах и они издавали странные гортанные звуки, хотя оба не могли произнести ни слова”, – так описывалось в газете The San Francisco Examiner.

Другие мальчишки, которые поджидали Легаров у дома, перепугались и разбежались, а братья Легар побрели к себе домой, передвигаясь замедленно и все еще находясь в шоковом состоянии. Когда мать увидела их, она чуть не упала в обморок от их странного и неестественного вида.

Так как “шок” не спал даже на следующий день, мать вызвала врачей, которые осмотрели Чарльза и Кларенса и были сбиты с толку их состоянием. Единственное объяснение, которое они могли дать, заключалось в том, что дети видели что-то внутри дома, что напугало их до полусмерти.

Состояние мальчиков не улучшалось и мать неделей за неделей водила их по разным врачам, но те лишь разводили руками. Чарльз тем временем превратился в агрессивного и тупого безумца, который ломал и крушил все, до чего мог дотянуться, а Кларенс убегал из дома при первой возможности, пытаясь снова попасть в Дом Болдуина. Потом то же самое стал испытывать и Чарльз.

Опасаясь за свою безопасность, родители братьев продали свой дом и купили небольшой коттедж на Мерримен-лейн, чуть дальше по улице от Университета Джона Хопкинса.

По указанию местных властей и чиновников здравоохранения Легары получили указание окружить свою собственность колючей проволокой, чтобы не допустить побега непослушных детей. Некоторое время это работало, пока мальчики не сообразили, что можно сбежать, прорыв лаз под забором.

По какой-то необъяснимой причине и Чарльза и Кларенса что-то “звало” обратно в дом с привидениями на 28-й улице. Чтобы исправить эту ситуацию, полиция приковала к лодыжкам мальчиков тяжелые стальные шары, а когда и это не помогло, то родители соорудили на заднем дворе настоящую клетку из колючей проволоки, которая теперь служила для их детей постоянным жилым помещением.

Чарльз, младший из мальчиков, был описан как наиболее злобный из двоих, и вскоре у него появилась привычка швырять камни, бутылки и другие предметы в тех, кто проходил мимо их дома.

“Он забирался на верх клетки, разрывая свою рубашку и брюки в лохмотья о зубцы колючей проволоки и не обращая на это внимания, даже когда кровь начинала течь из его маленьких ножек.

Затем, когда его страсть утихала, он возвращался на земное дно клетки и играл со своим братом-идиотом, по-видимому, забыв о причиненном им вреде, а также о ранах и царапинах, которые он оставил на своем маленьком теле”,- писали журналисты То San Francisco Examiner.

Из-за этого вскоре это странное дело было передано Балтиморскому обществу по предотвращению жестокого обращения с детьми, которое заявило, что для несчастных детей больше ничего сделать нельзя. Ни в одном из местных санаториев не было подходящих условий для их содержания, а местные законы запрещали полиции держать маленьких мальчиков в тюремной камере.

По мере того, как лето уступало место осени, а погода становилась холоднее, родители забеспокоились о живущих снаружи детях. Мальчики все еще проявляли маниакальное, жестокое и деструктивное поведение, чтобы можно было позволить жить в доме.

И их состояние все еще было загадочным для всех. Так что никто не удивился, когда пошли слухи о том. что в детей вселились злые духи. В эту версию. в частности, верила и мать мальчиков

“Они были такими же здоровыми, как и я, и после того, как они вернулись домой из этого дома на 28-й улице, они стали вот такими. Люди всегда говорили, что в этом доме обитают привидения, а я никогда этому не верила, но теперь по ночам, когда я сижу в своей комнате, я смотрю в окно на холмы и отмечаю место, где находится этот дом”, – рассказывала мать журналистам.

Некоторые исследователи считают, что “одержимость” и странное поведение детей Легар не связано с призраками. Они сумели раскопать следующие факты:

В ноябре 1907 года мать мальчиков Марта Легар получила развод со своим мужем Чарльзом и получила право опеки над их четырьмя детьми после заявления о насилии и жестоком обращении.

Чарльз, кстати, работал художником, а поскольку многие краски той эпохи изготавливались из свинца, мышьяка и других токсичных ингредиентов, наиболее вероятным объяснением является то, что дети Легар страдали от состояния, называемого энцефалопатией, в результате воздействия токсичной краски.

Симптомы отравления свинцом и мышьяком включают вспышки агрессии, потерю когнитивных функций, делирий и потерю памяти — то есть все те симптомы, которые проявлялись у двух детей Легар.

Но как и почему у них так внезапно появились эти симптомы именно после визита в дом с привидениями? На это у экспертов тоже есть версия.

Хотя это бывает крайне редко, острое отравление свинцом и мышьяком может вызвать немедленный отек головного мозга. Не было недостатка в токсичных металлах и внутри дома Болдуинов — мышьяк можно было найти во всем, от обоев до обивки мебели в те дни.

К счастью, многие из этих симптомов могут исчезнуть через некоторое время, и, возможно, что именно это и произошло с мальчиками далее.

В 1909 году Марта Легар вышла замуж за человека по имени Кольбе и переехала с детьми в Тоусон, откуда в последствии не поступало никаких сообщений об “одержимых” детях.

Впрочем, это не значит, что мальчики выздоровели и дальше жили как обычные люди, может быть их просто сбагрили в какую -нибудь психбольницу.