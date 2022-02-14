Мнение: О далеко идущих планах Рамзана Кадырова

Кто бы раньше предсказал, что завязка и основной конфликт бессмертных «Трёх мушкетёров» повторяется на российской почве наяву. И, похоже, тут всё идёт по плану нынешнего чеченского руководителя Рамзана Кадырова. С одной лишь маленькой поправкой.

Да, кстати, гасконец в средневековой Франции значило примерно то же самое, что и чеченец в нынешней России.

В Чеченской Республике набирает обороты одно спущенное сверху мероприятие, в рамках которого госслужащие выкладывают фотографии с главой республики и текстом «Я пехотинец Кадырова». Его запустил советник главы Чечни Умар Даудов, за несколько дней к инициативе присоединились уже более 468 официальных лиц региона, в первую очередь силовики, региональные и муниципальные депутаты, представители госучреждений.

По «официальной» версии, это всего лишь ответ на создание российским оппозиционером Ильёй Яшиным петицию за отставку нынешнего главы Чечни. Но не всё так просто. И недооценивать подобный флешмоб не стоило бы. По сути, чиновников и силовиков целого субъекта Федерации публично приводят к присяге не России, и даже не главе региона, а лично Рамзану Кадырову. Подобная клятва на верность (по-арабски бай’а или байат, форма передачи слова на русский может различаться) принята в исламе с первых веков его существования. Первоначально шла речь о присяге пророку Мухаммеду, после его смерти было введено присягать халифам. А в XXI веке у многих мусульман клятва на верность допустима именно в таком формате, как публикация фото- или видеозаписей.

Что, собственно, и подчёркивает сам Умар Даудов. «Мы, команда [Рамзана] Кадырова, флешмобом “Я пехотинец Кадырова” хотели в очередной раз показать, что полностью поддерживаем своего лидера и проводимую им политику», — рассказал советник официальному и государственному РИА Новости. Что как бы намекает…

При этом в понимании кадыровского окружения, команда Кадырова — это не только ближайшие соратники главы региона, но и весь чеченский народ. «Каждый без исключения — член команды. Если будет в этом необходимость, каждый готов встать на защиту отечества, народа и своего лидера. Под “командой Кадырова” я имею в виду не только ближайших соратников Рамзана Ахматовича, а весь чеченский народ, который 99,7% голосов отдал за его кандидатуру на всенародных выборах», — уточнил Умар Даудов.

Конечно, сам Рамзан #Кадыров не устает повторять, что он «пехотинец Путина», но всё может поменяться. Да и со средних веков известен феодальный принцип «вассал моего вассала — не мой вассал», то есть «пехотинцы Кадырова» не равно «пехотинцы Путина».

И всё это вызывает в памяти вполне определённые исторические аналогии. Примеров присяги граждан лично главе государства, получившему власть не в силу наследования, а путем выборов, в новейшей истории не так уж много. Самый известный — присяга, которую, согласно «Закону о лояльности государственных служащих и солдат Вооруженных Сил» от 20 августа 1934 года, все чиновники Германии должны были принести на верность лично Адольфу Гитлеру.

Если вспомнить публичное высказывание 16 сентября 2020 года вице-премьера Чечни по силовому блоку Абузайда Висмурадова «У нас у всех, у всего народа, один падишах — Рамзан», совпадающее с известным лозунгом 1930-х годов «Один народ, одна страна, один фюрер», исторические параллели становятся совсем уж неприятными. А что касается «Трёх мушкетёров», то просто представим, как повернулась бы история, пожелай настырный гасконец попасть не к де Тревилю, а к его оппоненту.

В общем, параллельно с личной гвардией «царя» появляется (о безмерной лояльности Виктора Золотова действующему президенту напоминать излишне) и личная гвардия «кардинала» губернатора. Одного из. На какие далеко идущие планы падишаха это может намекать?

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