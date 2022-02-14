 

Болит спина при беременности — как не пропустить опасное состояние

14.02.2022, 7:08, Разное
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Каждая вторая женщина во время беременности испытывает боль или дискомфорт в спине. Эти ощущения могут мешать ей заниматься повседневными делами, нормально высыпаться. У будущей мамы может нарушиться психоэмоциональное состояние и сексуальная активность. Четверть женщин уже на ранних сроках беременности не может работать из-за болей в спине различного происхождения 

Типичные виды болей в спине

Хотя неприятные ощущения в спине — не редкость во время беременности, надо помнить, что при любом дискомфорте в первую очередь следует обратиться к врачу. Только специалист разберется в настоящих причинах боли и назначит адекватное лечение. 

Рассмотрим основные причины болей в спине, которые не связаны с тяжелыми состояниями и достаточно легко корректируются.

У многих женщин, начиная со второй половины беременности, быстро утомляются мышцы спины. Из-за этого будущим мамам часто приходится ложиться на кровать или диван, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Чем серьезней срок беременности, чем крупнее ребенок и, соответственно, живот, тем сильнее неприятные ощущения. Такая боль носит ноющий характер и усиливается к вечеру, просто потому что за день мышцы сильно перенапрягаются. 

Еще один вариант типичной боли в спине при беременности — когда женщина долго сидит или лежит в одной позе. При этом также возникает переутомление мышц, что провоцирует их спазм и судорожные сокращения. Боль в этом случае возникает внезапно и носит резкий, пульсирующий характер. 

У беременных с диагностированным остеохондрозом или межпозвонковыми грыжами боли обычно возникают в момент резкого изменения положения тела, например, при выходе из машины или подъеме с кровати. Это происходит из-за защемления нервных корешков в позвоночнике. Такие боли резкие, сильные, нередко отдают в ягодицы или ноги. 

Боль, требующая срочного обращения к врачу

Схваткообразная боль внизу живота и пояснице, особенно если она сопровождается кровянистыми выделениями, ощущением распирания во влагалище — тревожный признак, требующий немедленного обращения к специалисту. Это может быть началом самопроизвольного выкидыша или преждевременных родов. 

При гестационном пиелонефрите острая боль в пояснице будет сопровождаться:

  • повышением температуры тела,

  • ознобами,

  • тошнотой, рвотой,

  • отсутствием аппетита,

  • выраженной общей слабостью,

  • сильной головной болью.

Боль в пояснице при почечной колике резкая и нестерпимая. Она отдает в промежность или ноги. Часто сопровождается сильной тошнотой, повторной рвотой. При прохождении камень своими острыми краями травмирует стенки мочеточника и в моче появляется примесь крови. Обычно она незначительна и определяется только при лабораторном исследовании — микрогематурии. 

При обострении хронического холецистита у женщины появляется ощущение тяжести в правом подреберье и болезненность в поясничной области. Во рту ощущается горький привкус, нередко возникают отрыжка воздухом, тошнота и рвота. В некоторых случаях отмечается повышение температуры тела.

Для панкреатита характерны опоясывающие боли в поясничной области и подреберье, а также:

  • потеря аппетита,

  • тошнота, рвота,

  • вздутие живота,

  • жидкий стул.

Беременной женщине стоит соблюдать сбалансированную диету, потому что приступ холецистита и панкреатита может быть спровоцирован употреблением жирной и острой пищи.

Рентгенологические методы исследования, в том числе и компьютерную томографию, во время беременности используют редко. Они связаны с ионизирующим облучением и могут вызвать нарушения развития плода.

Все о боли в спине при беременности читайте в Энциклопедии на МедПортале.

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Как облегчить боль в спине при беременности

Облегчить боль беременным помогают умеренные физические упражнения. Однако приступать к занятиям можно только после осмотра и разрешения врача, который правильно определит допустимый уровень нагрузки.

Кроме того, существуют определенные меры профилактики, которые включают в себя:

  • Ношение дородового бандажа и ортопедических стелек. Они способствуют уменьшению болевых ощущений, увеличению физической активности, улучшению психоэмоционального состояния.

  • Контроль осанки.

  • Не слишком быстрый набор веса.

  • Использование специальных подушек для беременных и ортопедических матрасов.

  • Своевременное опорожнение мочевого пузыря и кишечника. Беременным часто хочется в туалет, так как ребенок давит на мочевой пузырь, и сдерживать позывы долго не следует. Это может стать причиной восходящей инфекции мочевыводящих путей, развития пиелонефрита.

О любых болевых ощущениях, даже самых незначительных, необходимо оповестить врача. Попытки самостоятельно справиться с проблемой могут нанести серьезный вред как самой женщине, так и ее будущему ребенку.



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