В посольстве США в Болгарии нарисовали свастику

Неизвестный нарисовал свастику на шторе в особо охраняемой части посольства США в Болгарии, сообщают источники.

Свастику обнаружили 28 января, после Международного дня памяти жертв Холокоста. Она была нарисована фиолетовыми чернилами. Учитывая, что это произошло в части посольства с защищенным доступом, свастику, вероятно, нарисовал кто-то, у кого есть доступ к внутренней части дипмиссии. Посольство в Софии отправило дипломатическую телеграмму с описанием произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что внешнеполитическое ведомство США «относится к этому вопросу весьма серьезно». Госдеп «безоговорочно осуждает любые проявления ненависти или предрассудков на рабочем месте, о чем в данном случае, судя по всему, может идти речь». По его словам, «это отвратительный символ, который обозначает все, против чего выступает» Госдеп, который хочет быть «гостеприимным, инклюзивным и свободным от предвзятости».

В конце июля нацарапанную свастику нашли на стене лифта в здании самого Госдепа США – рядом с офисом спецпредставителя по борьбе с антисемитизмом.