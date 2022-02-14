Мнение: О поспешном бегстве самых «верных»

Ну что же… Честно говоря, совсем не удивлён. Ну, ладно, почти. Немного, буквально слегка удивлён лишь тем, что это бегство началось только сейчас. Хотя никто не мешал и на месяц-два раньше, когда вся «эскалация» только-только начиналась. Запасные аэродромы ведь заготовлены загодя…

Да вот думаю, что и вы не удивитесь.

Но всё же…

Украинские бизнесмены начали покидать Украину чартерными рейсами и на частных самолётах. Об этом сообщает «Украинская правда».

Так, по данным издания, только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров. В этот день за границу улетели бизнесмены Андрей Ставницер (49-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии Forbes) и Вадим Нестеренко (96-е место), днем ранее — Вадим Столар (64-е место) и Василий Хмельницкий (29-е место).

Впрочем, в пресс-службе Андрея Ставницера сообщили «Украинской правде», что тот находится в командировке и «на днях» вернётся назад. В пресс-службе Василия Хмельницкого, в свою очередь, рассказали, что тот улетел с командой на обучение и должен вернуться 20 февраля. Там добавили, что поездка была запланирована за три месяца, его дети находятся на Украине.

Самый умный или осведомленный Ринат Ахметов (первое место в украинском списке Forbes) улетел в Цюрих еще 30 января, а в воскресенье с Украины вылетел ещё один его самолёт, пишет УП. В конце января страну покинул и бизнесмен Виктор Пинчук (второе место). Впрочем, ему и правда уже нечего делать на Родине…

«Украинская правда» также сообщила об отъезде Бориса Колесникова (55-е место), однако сам он позже заверил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. Бизнесмен пояснил, что его самолет направился в Прагу на техническое обслуживание. Ага…

Кроме того, частный самолёт на 50 человек заказал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игорь Абрамович, сообщает издание со ссылкой на два источника в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали улететь. Собеседники издания рассказали, что борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев и бизнес-партнеров Абрамовича. Далее, бизнесмен и депутат Вадим Новинский (восьмое место) вылетел из Киева в Мюнхен 10 февраля, тогда же уехал и Александр Ярославский (девятое место).

С чего бы?

Да всё с того…

Американский президент Джо #Байден предупредил союзников, что #Россия может «вторгнуться на Украину» 16 февраля. Об этом писало издание Politico. Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что возможное вторжение может произойти во время Олимпиады в Пекине. Однако позже чиновник заявил, что Вашингтон не может предсказать, когда Москва «нападёт», это может случиться «в любой день». Вашингтон считает, что РФ готовит провокацию для оправдания агрессии.

И вот, казалось бы, уж сколько эти тузы клялись в верности Родине, народу, нации, мечте… Но только повеяло жареным — фр-р-р! И улетели! А простые хлопцы будут расхлёбывать…

Впрочем, неужели вы думаете, что в России будет иначе?

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