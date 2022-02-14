Мнение: О поспешном бегстве самых «верных»
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Ну что же… Честно говоря, совсем не удивлён. Ну, ладно, почти. Немного, буквально слегка удивлён лишь тем, что это бегство началось только сейчас. Хотя никто не мешал и на месяц-два раньше, когда вся «эскалация» только-только начиналась. Запасные аэродромы ведь заготовлены загодя…
Да вот думаю, что и вы не удивитесь.
Но всё же…
Украинские бизнесмены начали покидать Украину чартерными рейсами и на частных самолётах. Об этом сообщает «Украинская правда».
Так, по данным издания, только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров. В этот день за границу улетели бизнесмены Андрей Ставницер (49-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии Forbes) и Вадим Нестеренко (96-е место), днем ранее — Вадим Столар (64-е место) и Василий Хмельницкий (29-е место).
Впрочем, в пресс-службе Андрея Ставницера сообщили «Украинской правде», что тот находится в командировке и «на днях» вернётся назад. В пресс-службе Василия Хмельницкого, в свою очередь, рассказали, что тот улетел с командой на обучение и должен вернуться 20 февраля. Там добавили, что поездка была запланирована за три месяца, его дети находятся на Украине.
Самый умный или осведомленный Ринат Ахметов (первое место в украинском списке Forbes) улетел в Цюрих еще 30 января, а в воскресенье с Украины вылетел ещё один его самолёт, пишет УП. В конце января страну покинул и бизнесмен Виктор Пинчук (второе место). Впрочем, ему и правда уже нечего делать на Родине…
«Украинская правда» также сообщила об отъезде Бориса Колесникова (55-е место), однако сам он позже заверил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. Бизнесмен пояснил, что его самолет направился в Прагу на техническое обслуживание. Ага…
Кроме того, частный самолёт на 50 человек заказал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игорь Абрамович, сообщает издание со ссылкой на два источника в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали улететь. Собеседники издания рассказали, что борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев и бизнес-партнеров Абрамовича. Далее, бизнесмен и депутат Вадим Новинский (восьмое место) вылетел из Киева в Мюнхен 10 февраля, тогда же уехал и Александр Ярославский (девятое место).
С чего бы?
Да всё с того…
Американский президент Джо #Байден предупредил союзников, что #Россия может «вторгнуться на Украину» 16 февраля. Об этом писало издание Politico. Его советник по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что возможное вторжение может произойти во время Олимпиады в Пекине. Однако позже чиновник заявил, что Вашингтон не может предсказать, когда Москва «нападёт», это может случиться «в любой день». Вашингтон считает, что РФ готовит провокацию для оправдания агрессии.
И вот, казалось бы, уж сколько эти тузы клялись в верности Родине, народу, нации, мечте… Но только повеяло жареным — фр-р-р! И улетели! А простые хлопцы будут расхлёбывать…
Впрочем, неужели вы думаете, что в России будет иначе?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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