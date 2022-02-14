Эксперт Колесников предрек конец политической карьеры Зеленского из-за борьбы с оппозиционными каналами

Свобода слова и самовыражения на Украине переживает не лучшие времена. Действующий президент Незалежной Владимир Зеленский и его окружение ведут активную борьбу против оппозиционно настроенных медиа.

Лидер партии “Украина – наш дом” Борис Колесников отметил, что этот процесс происходит по налаженной схеме. Сначала неугодные телеканалы обвиняются в публикации секретных материалов, после чего они теряют лицензию.

Эксперт убежден, что для Зеленского данная тактика может обернуться завершением политической карьеры. Колесников подчеркнул, что все исторические процессы подчиняются одним и тем же правилам. Он добавил, что политики, которые боролись с медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо.

Кроме того, Колесников отметил, что никто из предыдущих президентов Украины не доходил до того, чтобы закрывать телеканалы. На фоне этого Владимир Зеленский выглядит политиком, пришедшим к власти благодаря демократической интенции, после чего перешел к авторитарным методам.

Стоит отметить, что на Украине растет число случаев давления на свободных журналистов. Речь идет не только о запугиваниях, но и об убийствах.