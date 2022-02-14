Зеленский потребовал от Евросоюза немедленного введения санкций против России

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе беседы политик призвал незамедлительно ввести санкции против России.

Владимир Александрович заверил, что ставит в приоритет дипломатическое урегулирование конфликта. Лидер Незалежной отметил, что не намерен подвергаться провокациям.

Зеленский заявил, что Украина уже на протяжении восьми лет находится в состоянии паники. По этой причине Киев готов к любому варианту развития событий, говорится в официальном заявлении на сайте президента.

Также сообщается, что отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Незалежной на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом.

Владимир Александрович поблагодарил Мишеля за финансовую помощь Евросоюза. Политик сообщил о необходимости определить перспективы касательно полноправного членства Украины.

Напомним, ранее лидер партии “Украина – наш дом” Борис Колесников сообщил, что Владимир Зеленский приблизится к завершению политической карьеры, если не прекратит бороться с украинскими медиа. Эксперт отметил, что все политики, которые действовали против свободных медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо.