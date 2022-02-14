ЕС приостановил проверку нефтегазовой госкомпании Катара

Регуляторы ЕС приостановили антимонопольную проверку нефтегазовой госкомпании Катара Qatar Energy, сообщают источники. Утверждается, что данный шаг не связан с опасениями якобы возможных перебоев поставок газа из России.

Источник Financial Times заявил, что о приостановке проверки задумались еще в 2021 году, когда «ЕС и Великобритания осознали, что сталкиваются с энергетической бедностью» и ростом цен на газ. При этом утверждается, что приостановка проверки не связана с беспокойством по поводу того, что Европа может столкнуться с перебоями в поставках российского газа из-за ситуации вокруг Украины.

Проверка началась три года назад. Еврокомиссия не исключала, что соглашения Qatar Energy с импортерами в Европе препятствовали «свободному потоку газа в пределах Европейской экономической зоны в нарушение антимонопольных правил ЕС», передает РИА «Новости».