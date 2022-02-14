 

CNBC – Пентагон приказал американским военным на Украине передислоцироваться в другие страны Европы

14.02.2022, 5:38, Новости дня
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Минобороны США дало приказ американским военным, присутствующим на территории Украины, покинуть страну, перебазировавшись в другие европейские страны, передаёт CNBC. Как отмечается в материале канала, на Украине находятся по крайней мере 160 американских военнослужащих, которые прибыли туда в ноябре для совместной подготовки с украинскими коллегами.


AP

Министр обороны США Ллойд Остин приказал американским военнослужащим, командированным в прошлом году на Украину, покинуть территорию страны и передислоцироваться в другие страны Европы, пишет телеканал CNBC.

«Министр принял такое решение во имя пущей осторожности, ради обеспечения безопасности нашего личного состава и в соответствии с указаниями Государственного департамента касательно американских военнослужащих и сотрудников ведомств США на Украине», — прокомментировал решение Остина пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в официальном заявлении. «Эта передислокация не должна расцениваться как отказ с нашей стороны от твёрдого намерения поддерживать Вооружённые силы Украины, однако она придаст нам дополнительную гибкость, дабы обнадёживать союзников и сдерживать агрессию», — добавил Кирби. 

Как отмечается в материале на сайте CNBC, в ноябре на Украину для осуществления совместной подготовки с украинскими силами прибыли 160 военнослужащих 53-й пехотной бригады Национальной гвардии штата Флорида. 

В субботу высокопоставленный сотрудник Госдепа на условиях анонимности сообщил корреспонденту CNBC, что штат посольства США в Киеве будет сокращён до «абсолютного минимума». Чиновник также озвучил очередное предостережение в адрес американских граждан, всё ещё остающихся на Украине. «Рядовым гражданам уже давно пора покинуть Украину, — приводит его слова телеканал. — Американцам не следует ждать, что армия США спасёт их в последний момент на территории Украины. В этом сценарии такого не будет. И именно поэтому им давно пора покинуть страну. Мы много чего делаем для того, чтобы помочь нашим согражданам. Но, как Вы и сами понимаете, в районе военных действий арсенал доступных нам средств будет сильно ограничен». 

По информации CNBC, поздно вечером в субботу Госдеп распространил среди американцев, находящихся на Украине, сообщение с предупреждением о том, что власти Польши упростили для граждан США порядок въезда через наземную границу — теперь они могут попасть на польскую территорию без предварительного уведомления. В том же сообщении американские дипломаты опять-таки призвали соотечественников покинуть Украину, подчёркивает журналист канала. 

С аналогичным призывом к своим гражданам ранее обратились ещё несколько стран, включая Нидерланды, Австралию, Японию и Великобританию, а голландская авиакомпания KLM по соображениям безопасности на неопределённый срок отменила рейсы в Киев, напоминает корреспондент CNBC. 

Обострение обстановки связано с тем, что к восточным рубежам Украины, а также к границе страны с союзной РФ Белоруссией вплотную подошли значительные российские силы, численность которых, по оценкам Вашингтона, составляет около 100 тыс. человек, пишет американский телеканал. На этом фоне между Вашингтоном и Москвой состоялось уже несколько телефонных бесед — в частности, Ллойд Остин вышел на связь со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, обсудив с ним «наращивание Россией военного присутствия в Крыму и вокруг Украины», а глава Госдепа США переговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, предупредив его о том, что «дальнейшая российская агрессия» встретит «решительный, мощный и единый ответ со стороны трансатлантического сообщества», говорится в материале CNBC.  

Президент США Джо Байден также провёл с российским лидером Владимиром Путиным телефонные переговоры, которые продолжались около часа; по данным CNBC, Байден ясно дал понять российскому коллеге, что в случае вторжения на Украину США и их союзники примут в отношении Москвы «быстрые и суровые меры». 

Вашингтон и союзные ему страны Западной Европы уже много месяцев внимательно следят за наращиванием Кремлём военного присутствия у украинских границ, которое «напоминает действия, предпринимавшиеся Россией перед незаконной аннексией* Крыма в 2014 году», пишет CNBC. Тем не менее Кремль продолжает настаивать на том, что перемещения войск происходят в рамках учений и не являются подготовкой к нападению, отмечается в материале канала.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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