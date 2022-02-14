NBC News – «автоматика не может всё» — в США предупреждают об опасности «полусамоуправляемых» машин Tesla

Недавно в США было опубликовано видео одной из ряда аварий, в ходе которых машина Tesla в режиме «автопилот» врезается в автомобиль экстренных служб. Всего таких инцидентов 11 — их расследует Национальное управление контроля безопасности на дорогах. Пока обходилось без жертв, однако критики опасаются, что «удача может когда-нибудь закончиться», передаёт NBC News.

На недавно обнародованных кадрах с видеорегистратора можно увидеть ещё одну пугающую аварию с участием автомобиля Tesla. На этот раз — в Северной Каролине. В августе 2020 года машина Tesla, ехавшая на режиме «автопилот» со скоростью порядка 70 миль в час (≈113 км/ч), врезалась в патрульный автомобиль полиции округа Нэш. Задетая машина сбила одного из сотрудников полиции, а затем съехала в кювет.

Как рассказали официальные лица нашему дочернему каналу WRAL-TV в Роли (административный центр штата Северная Каролина. — ИноТВ), во время столкновения водитель Tesla, врач по профессии, смотрел фильм на своём телефоне.

ВОДИТЕЛЬ TESLA (запись с регистратора): Я отвлёкся на минуту.

Этот инцидент — одно из 11 дорожно-транспортных происшествий, которые сейчас расследует Национальное управление контроля безопасности на дорогах. Во всех этих ДТП фигурируют автомобили Tesla, которые, находясь в режиме автопилота, врезались в машины экстренных служб. В предварительных оценках подчёркивается, что многие из этих инцидентов произошли ночью, включая вот это прошлогоднее ДТП. Тогда в машину Дорожно-патрульной службы штата Флорида врезался ещё один автомобиль Tesla на автопилоте. На этот раз сотруднику службы, оказавшемуся вблизи места столкновения, удалось вовремя отпрыгнуть.

На прошлой неделе Tesla отозвала десятки тысяч автомобилей из-за обнаруженной федеральными регуляторами проблемы с функцией rolling stop, отвечающей за торможение в режиме «полного автономного вождения». Проверяющие обнаружили, что из-за неё машина может игнорировать запрещающие движение знаки и проезжать их на скорости до 5,6 миль в час (≈9 км/ч).

ВОДИТЕЛЬ TESLA: Нет-нет! Да вы только посмотрите.

Один из водителей, который участвовал в бета-тестировании режима «полного автономного вождения» и уже озвучивал свои опасения, поделился своими комментариями с NBC на прошлой неделе.

ТЭЙЛОР ОГАН, участник бета-тестирования Tesla: Tesla уже исторически славится тем, что пытается выйти за рамки. Не знаю, сколько ещё регуляторы будут с этим мириться.

На своём сайте компания предупреждает, что «представленные опции в режиме «автопилот» требуют активного контроля со стороны водителя и не делают автомобиль полностью самоуправляемым».

В Северной Каролине у шерифа округа Нэш есть своё предупреждение насчёт этих полусамоуправляемых машин.

КИТ СТОУН, шериф округа Нэш: Автоматика не может всё. Она не усиливает нашу безопасность и в данном случае могла лишить жизни двух сотрудников правоохранительных органов.

Обоим сотрудникам удалось избежать серьёзных травм. Однако критики опасаются, что эта удача может когда-нибудь закончиться.

Кэти Парк, NBC News.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2022 года.