Смелые модели родом из 2000-х и оригинальные формы: обувные тренды весны 2022-го

Этой весной обувь точно не будет скучной и однообразной. Это поможет создать красивый и яркий образ. В моде сейчас довольно яркие цвета, новые оригинальные формы, а также ностальгия по 2000-м годам. Все эти модные тренды помогут сделать весну более яркой. Вот некоторые модные варианты обуви, на которые стоит обратить свое внимание.

Каблук и платформа

В этом году большой популярностью будет пользоваться максимально широкий каблук не только на туфлях, но и на ботильонах, полуботинках и ботфортах. Большинство моделей такой экстравагантной обуви дополнены еще и принтами, и цветными вставками. Это делает такую обувь основной составляющей модного образа.

Носить такие туфли или ботинки лучше всего с короткими юбками-трапециями и контрастным тренчем фасона оверсайз. Кроме того, отлично смотрится такая обувь вместе с джинсами или же брюками.

Острый носок

Обувь с длинным острым носком снова возвращается в моду, несмотря на то что многие люди предпочитают избегать такой обуви.

Однако такие варианты туфель и босоножек просто заполонили модные подиумы. Такая обувь выглядит красиво и очень стильно.

Весной отлично будут смотреться сапоги с длинным тонким носком в сочетании с короткими юбками и пальто оверсайз.

Кроме того, отлично будет выглядеть обувь с нейтральными базовыми платьями, выполненными из плотного трикотажа.

Шнуровка

Когда-то популярные гладиаторы снова возвращаются в моду. Теперь высокой шнуровкой, которая доходит практически до колена, украшены не только босоножки, но и закрытые варианты обуви.

Можно их носить с пляжным платьем или джинсовыми шортами и льняной или хлопковой рубашкой.

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Также отлично будет смотреться такая обувь вместе с повседневными нарядами, например платьями, юбками разной длины, блейзерами, тренчами и джинсовыми куртками. Туфли и босоножки со шнуровкой помогут придать образу определенную изюминку, стиль и гламур.

Сандалии на платформе

Эта обувь отлично подойдет как для конца весны, так и для лета. Красивые сандалии отлично смотрятся вместе с тренчами и джинсами. Также эта обувь хорошо сочетается с трикотажным платьем и блейзером оверсайз.

Такая обувь может выглядеть достаточно грубо, однако в сочетании с красивым романтическим платьем она поможет сделать образ более женственным, нежным и элегантным.

Сабо

Мюли уже давно никого не удивляют, именно поэтому дизайнеры сейчас решили переосмыслить другой вариант обуви с открытой пяткой.

Этой весной можно будет увидеть самые различные модели, а именно: в футуристическом стиле, на деревянной подошве, с аппликациями, а также похожие на кроссовки без задника. Это все выглядит довольно оригинально.

Тонкие линии

В качестве противовеса достаточно смелым и ярким трендам 2000 года этой весной в моде будут туфли и босоножки с тонкими и лаконичными ремешками.

Именно эта модель обуви максимально приближена к представлениям относительно женской обуви. Однако есть и достаточно интересные варианты модных босоножек с тонкими ремешками, которые дополнены каблуками необычной и асимметричной формы.