 

Омбудсмен в Оренбургской области призвала не уравнивать жизни детей и собак

14.02.2022, 5:02, Новости дня
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Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова сообщила, что намерена обратиться в аппарат детского омбудсмена при президенте РФ для обсуждения на федеральном уровне проблемы нападений бродячих собак на людей.

Линькова сообщила в Instagram: «Проблема бродячих собак. Знаю, что вызову гнев зоозащитников. Знаю, что решение проблемы лежит отнюдь не в одной плоскости, тема действительно сложная. Но также я убеждена, что нельзя соотносить и уравнивать жизнь животного и жизнь ребенка». Она подчеркнула, что Оренбургская область стала одним из регионов, которые «столкнулись с реальной проблемой», причем эту проблему «не получится решить с кондачка», требуется «системный подход, действия в разных направлениях».

В частности, Линькова призвала к «выстраиванию государственно-партнерской модели отношений при создании приютов». Также она указала на необходимость разработать «закон, ужесточающий ответственность владельцев животных». Линькова отметила, что этим «уже занимаются на федеральном уровне по инициативе» главы СК России. Кроме того, она заявила, что следует прибегать к «отстрелу там, где это необходимо». Она считает, что нужен «пересмотр самого подхода к проблеме».

«Мы все хотим жить в цивилизованном обществе; в безопасности растить детей, которые, кроме прочего, должны быть ограждены от жутких зрелищ варварского обращения с животными; радоваться общению со своими питомцами, не подвергая окружающих риску. А угроза, увы, уже не раз продемонстрировала свою реальность. На днях произошел очередной случай – нападение на 13-летнюю девочку», – сообщила Линькова.

Она посетовала, что люди при этом «не готовы соблюдать правила». По ее мнению, «общество само себя загнало в тупик двойными стандартами и размытыми приоритетами». Линькова «планирует собрать совещание с привлечением заинтересованных ведомств для разработки действий на региональном уровне в условии нынешнего законодательства».

Позднее она заявила: «Некоторые СМИ неверно интерпретировали мои слова и дают недостоверную информацию, к сожалению. Я не предлагаю отстрел собак и не вижу это единственным вариантом решения проблемы с бродячими животными. Тем более нет речи о массовом убийстве животных, как преподнесли некоторые интернет-издания!».

Линькова пояснила, что «речь идет об усыплении в установленном порядке уличных собак, представляющих угрозу не только людям, но и другим здоровым (домашним) животным». «Формулировка выбрана из-за формы действия – усыпляют животное выстрелом. Да, в сложившейся ситуации, считаю, что усыпление опасных агрессивных собак – один из способов решения проблемы ради нашей безопасности», – сообщила она, добавив, что «нельзя соотносить и уравнивать жизнь животного и жизнь ребенка».

Напомним, следователи возбудили уголовное дело о халатности против должностных лиц управления ЖКХ мэрии Оренбурга после того, как стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку. За последнее время в разных регионах РФ произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.



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