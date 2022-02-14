 

Глава ОКР счел «очень-очень странной» задержку с допинг-пробой Валиевой

14.02.2022, 5:02, Новости дня
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Задержка с обнародованием результатов допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой «выглядит очень-очень странной», сообщил глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

Поздняков указала, что есть «международные стандарты ВАДА для аккредитованных антидопинговых лабораторий». Они предписывают загружать результат «в систему» в течение 20 дней после поступления в лабораторию. Как отметил глава ОКР, даже при «максимальном сроке» в 20 дней «проба была доставлена в стокгольмскую лабораторию 19 января, а сдана 25 декабря», то есть «практически месяц где-то гуляла».

Кроме того, по его словам, «выглядит очень-очень странным, что эта проба была обнародована как раз после того, как российская команда завоевала золотую медаль в командном турнире». «Поэтому пока мне доходчиво, четко и внятно не ответят на все эти вопросы, я буду ставить под сомнение прозрачность данной процедуры», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.



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