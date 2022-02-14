Участницу Евровидения от Украины обвинили в воровстве образа у Манижи

Пользователи YouTube раскритиковали выступление украинской певицы Алины Паш, победившей в национальном отборе на музыкальный конкурс «Евровидение – 2022», обвинив ее в краже образа и идеи у российской певицы Манижи, представлявшей Россию на конкурсе в 2021 году.

Паш исполнила песню «Тени забытых предков». Комментаторы видео отметили схожесть стиля композиции, видеоряда на заднем фоне и даже пестрых головных уборов Паш и Манижи, передает РИА «Новости».

«Копия Манижи, ничего своего придумать не могут», «Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года», – пишут пользователи.

«Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года», – поделился мнением Михаил Соловьев.

«Первое, что пришло в голову – это ассоциация с Манижей. Очень много схожестей», – отметила Vita Kraynuk.

В частности, пользовательница Ксения Оноприенко обратила внимание на схожесть манеры композиций, их сопровождения, видеоряда на заднем фоне и даже головных уборов певиц.

Некоторые также посчитали, что концепция номера Паш такая же, как и у представившей Украину в 2016 году Джамалы.

«Отвратная песня. Достали уже Украину выставлять плаксивой и несчастной. Джамала 2.0», – призналась Mileena Rage.

Ранее сообщалось, что певица Алина Паш, посетившая Крым после воссоединения полуострова с Россией, будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение – 2022».

В 2019 году Паш подверглась резкой критике в социальных сетях и в СМИ за поездку в Крым. Паш сообщала, что была в Крыму в 2015 году. Она пояснила, что ездила туда на свадьбу знакомых.