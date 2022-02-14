 

Против державшей ребенка в неотапливаемом гараже женщины в Приморье завели дело

14.02.2022, 4:17, Новости дня
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Во Владивостоке возбудили дело против женщины, которая жила с 12-летней дочерью в неотапливаемом гараже, избивала ребенка и выгоняла на улицу, информирует СУСК РФ по региону.

По версии следствия, с марта по май 2021 года женщина жила с 12-летней дочерью в нежилом гараже в Инженерном переулке во Владивостоке. В помещении без отопления было холодно и сыро. Мать систематически избивала ребенка, а также выгоняла из гаража на улицу, «причиняла ей физические и нравственные страдания», передает РИА «Новости».

Как сказал источник, знакомый с ситуацией, жительница Владивостока свою квартиру сдавала, поэтому с дочерью перебралась в гараж.

СК возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Ранее органы опеки в Татарстане решили лишить родительских прав жительницу Алексеевского района, двое малолетних детей которой получили обморожение.



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