 

Стоимость нефти Brent превысила 96 долларов впервые с 2014 года

14.02.2022, 4:17, Новости дня
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Цена на нефть Brent в ходе торгов впервые с 2014 года превысила 96 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерс с поставкой в апреле рос в ходе торгов до 96,07 доллара за баррель (плюс 1,73%). Позднее Brent торговалась уже на уровне 95,83 доллара за баррель (плюс 1,47%). Brent стала дороже 96 долларов впервые с октября 2014 года. Цена на WTI выросла до 94,61 доллара за баррель (плюс 1,62%), передает ТАСС.

Напомним, на рост стоимости нефти влияют как геополитика, так и фундаментальные факторы, то есть соотношение спроса и предложения. На рынке сохраняется дефицит нефти. В декабре члены ОПЕК+ увеличили добычу только на 250 тыс. баррелей в сутки, или на 60% от того объема, который обещали обеспечить за месяц.



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