Представитель Пентагона в интервью Fox – превентивных санкций против России не планируем

США не станут вводить превентивные экономические санкции против России, так как не хотят потерять их «сдерживающий эффект», заявил в интервью Fox News пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Впрочем, похоже, этот сдерживающий фактор работает не очень хорошо, так как Кирби предупредил, что вторжение на Украину может произойти «в любой день».



AP

Власти США не намерены вводить санкции против РФ до возможного вторжения на Украину, полагая, что угроза ограничительных мер на данный момент имеет «сдерживающий эффект», пишет Fox News.

«Сейчас мы не рассматриваем возможность введения упреждающих санкций», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в интервью телеканалу. Кирби объяснил, что введение санкций сейчас не позволит добиться ничего, только даст РФ больше оснований для вторжения. Кирби подчеркнул, что, если масштабные санкции будут введены против РФ сейчас, они «утратят свой сдерживающий эффект».

«Мы считаем, что они сохраняют такой эффект, находясь в резерве. И мы очень ясно дали понять международному сообществу и Путину о серьёзности экономических последствий, с которыми он может столкнуться», — добавил представитель Пентагона.

Впрочем, как отмечает Fox News, похоже, этот сдерживающий фактор работает не очень хорошо, так как Кирби признал, что Пентагон считает, что вторжение может быть неизбежным и может случиться «в любой день». Он указал на то, что РФ продолжает наращивать силы на границе с Украиной.

Кроме того, в интервью политик повторил призыв президента США Джо Байдена к американцам, находящимся на Украине, порекомендовав им покинуть страну, пока есть такая возможность.

«Сейчас самое время, если вы американский житель и находитесь на Украине, вам действительно следует уехать. Повторюсь, мы считаем, что до начала масштабных военных действий остаются считанные дни — откровенно говоря, это может произойти в любой день. Поэтому сейчас не время находиться на Украине, вам следует немедленно покинуть страну», — призвал Кирби.