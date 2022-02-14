Член конгресса США от Калифорнии – Путин действует потому, что бездействуем мы

Джо Байден — образованный человек, но во внешней политике он явно избрал не тот курс: американский президент ведёт переговоры там, где следовало бы проявить твёрдость и силу, заявил в эфире Fox News член палаты представителей США от Калифорнии Даррэлл Айса, комментируя вчерашнюю беседу главы государства с Владимиром Путиным. Как подчеркнул политик, «бездействие» со стороны Вашингтона подстёгивает Кремль — а ведь история учит, что добиться мира через «замирение тирана» невозможно.

Поговорим о РФ и Украине. Президент Байден сегодня больше часа беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным. Этот разговор вас как-то обнадёжил?

ДАРРЭЛЛ АЙСА, член палаты представителей США от штата Калифорния (Республиканская партия): Он бы меня обнадёжил, если бы продолжался пять минут. Час нужен для того, чтобы что-то обсудить, провести переговоры, а вот для того, чтобы чётко дать понять Путину, что мы решительно поддерживаем украинский народ, достаточно как раз пяти минут. Так что нет, меня всё это совсем не обнадёжило.



Собственно говоря, единственное, что мы во всём этом деле знаем точно, так это то, что граждане США, которые оказались в районе, где могут начаться боевые действия, были брошены на произвол судьбы. В остальном особой ясности нет, и Путин принимает решения исходя из того, что мы бездействуем, а не из нашей угрозы принять конкретные меры.

Но в то же время большинство европейских стран, по всей видимости, не так сильно обеспокоены ситуацией на Украине, как мы. Вы же с этим согласитесь?

ДАРРЭЛЛ АЙСА: Тот же Невилл Чемберлен жаловал только один вариант действий — вести переговоры с Гитлером, но «мира для нашего поколения» мы ведь так и не получили. Замиряя тирана, мира добиться нельзя. Путин уже забрал Крым, а теперь ему на роду написано взять всю Украину — либо в буквальном смысле, либо в переносном, в зависимости от того, начнёт он всё-таки вторжение или же мы просто капитулируем и дадим ему больше власти над этой страной.



Знаете ли, Польша долгие годы была в теории независимой страной, но её народ понимал, что это не так; Чехословакия тоже была независимой — вплоть до того момента, когда она решила эту независимость проявить, и в страну вошли танки. Восстановление Советского Союза — это угроза для самой сути НАТО, вокруг которой сформировался этот альянс.



А тот факт, что европейцы, как говаривала покойная Маргарет Тэтчер, демонстрируют «шатания» — это главным образом следствие того, что они зависят от РФ в плане энергетических нужд, и виноваты в этом мы, ведь именно мы были тем источником энергии, который мог бы их освободить и помочь миру развязать им руки. Но вместо этого мы пошли совсем другим путём — одобрили строительство «Северного потока» и, говоря начистоту, лишили себя возможности быть экспортёром.

Джо Байден избрался в том числе на обещаниях о том, что он будет проводить стабильную политику на мировой арене, ведь он не один десяток лет заседал в комитете сената по международным отношениям. Как, по Вашей оценке, он справляется с многочисленными кризисами, которые разворачиваются сейчас по всему миру?

ДАРРЭЛЛ АЙСА: Человек он образованный, но он всё же идёт не тем курсом — главная проблема, похоже, именно в этом. Он же отправил ездить по миру и договариваться Джона Керри, и это хорошо показало, что он на самом деле так и не усвоил тот факт, что мир уже изменился: мы вернулись в такие времена, для которых гораздо лучше подходят методы Рональда Рейгана, а не Джимми Картера. А внешнеполитический курс у Байдена во многом такой же, как у Картера. Иран потерпел крах потому, что Картер не проявил силу, а Афганистан — потому, что силу не проявил нынешний президент.



А ведь то, что случилось с американскими гражданами в Афганистане, без всяких сомнений, повторится и с американцами на Украине, если русские перейдут её границу. Это — очередной итог отсутствия доктрины «мир через силу». Как известно, перед тем, как её провозгласить, Рональд Рейган рассказывал о том, что ему на своём веку довелось увидеть четыре войны — и все они произошли не из-за того, что мы были слишком сильны, а как раз от слабости.



Мы беседовали с конгрессменом-республиканцем от Калифорнии Даррэллом Айсой. Приятно было Вас видеть! Спасибо Вам.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2022 года.