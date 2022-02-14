 

«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада»

14.02.2022, 3:50, Разное
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Посол РФ в Швеции — о возможности введения новых ограничений.

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что РФ «насрать» на санкции стран Запада. Такое мнение он высказал в интервью изданию Aftonbladet.

«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада», — сказал российский дипломат. Издание вынесло эти слова в заголовок публикации. «У нас нет итальянских или швейцарских сыров, но мы научились делать одинаково хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам», — добавил он.

Интервью Татаринцева было посвящено возможности потенциального членства Швеции в альянсе НАТО. Представитель РФ высказался резко против.

«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО — это самая большая угроза для России», — пояснил политик (цитата по ТАСС).

Говорить о том, каким образом вступление Швеции в НАТО может грозить России, Татаринцев отказался. «Я не хочу спекулировать на эту тему. Со шведской стороны я не вижу намерений вступить в НАТО в ближайшее время», — сказал он.

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Накануне госсекретарь Швеции Карин Валленштейн заявила, что ситуация вокруг Украины не подтолкнула Королевство к вступлению в НАТО. «Мы определись с политикой безопасности. Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не собираемся вступать», — уточнила она.

В конце января СМИ сообщали, что Евросоюз и Великобритания при поддержке США совместно разрабатывают крупный блок санкций. Они касаются российских газовых проектов. Новые ограничения страны готовят на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину.В четверг, 10 января, стало известно, что парламент Великобритании одобрил ужесточение санкций против России.

Источник: Новая газета



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