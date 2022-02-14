Никаких накладных ресниц: способы визуально увеличить глаза (используем две туши и не только)

Многие женщины используют накладные ресницы для визуального увеличения глаз. Но этот метод не лишен недостатков. Искусственные волоски крепятся с помощью клея, который нередко вызывает аллергию. Вы можете сделать свой взгляд более выразительным, не прибегая к накладным ресницам. В статье мы приведем несколько простых способов, которые помогут вам визуально увеличить глаза.

Завейте ресницы

Использование туши – самый простой способ увеличения глаз. Но перед нанесением косметики следует завить ресницы. Это поможет распахнуть взгляд.

Завейте ресницы в прикорневой области. Будьте осторожны, чтобы не повредить кожу век.

Используйте две туши

Чтобы подчеркнуть ресницы, используйте 2 туши с разными формулами. Это поможет вам зрительно увеличить глаза.

Сначала нанесите на основание ресниц тушь, придающую объем. Это сделает волоски более плотным и создаст ощущение их густоты.

Затем нанесите удлиняющую тушь от середины до кончиков волосков. Добавьте ее на внешнюю сторону ресниц, чтобы усилить эффект.

Подбирайте подходящую подводку

Если вы хотите визуально увеличить глаза, то уделите особое внимание выбору подводки. Черный цвет является классикой. Но он нередко сужает разрез глаз. Поэтому лучше использовать цветную подводку ярких оттенков.

Подбирайте подводку под цвет ваших глаз. Это сделает ваш взгляд более выразительным. Для большего эффекта вы можете использовать тушь такого же оттенка, как подводка.

Форма стрелок

Если вы обведете глаза полностью, то это сделает их визуально более узкими. Поэтому следует использовать другие типы стрелок.

Например, вы можете сделать стрелки на верхнем и нижнем веке, но не соединять их. Ваши глаза будут выглядеть крупнее.

Подчеркните брови

В последнее время обесцвеченные брови стали модным трендом. Но такой вариант лучше оставить для подиумов, а не для повседневной жизни. Чтобы ваши глаза смотрелись выразительнее, брови нужно не скрывать, а подчеркивать.

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Регулярно причесывайте брови и придавайте им форму. Не забывайте прокрашивать пространство между волосками. Это поможет открыть ваш взгляд и сделать его выразительнее.

Проведите белым карандашом тонкую линию под бровями. Это усилит их четкость. Аналогичный эффект вы можете создать с помощью белых перламутровых теней.

Если вы не можете уделять много времени окрашиванию бровей, используйте татуаж или полупостоянный макияж.

Наносите консилер

Вы можете создать эффект больших глаз с помощью консилера. Нанесите это средство на область вокруг глаз и бровей. Оно замаскирует мелкие дефекты и выделит ваш взгляд.

Обязательно используйте консилер, если у вас появились темные круги под глазами, пигментные пятна или покраснения на лице. Такие недостатки делают взгляд тусклым и невыразительным.

Подбирайте тон консилера в соответствии с цветом вашей кожи. Это средство должно быть практически незаметно на лице.

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Смоки айс

Смоки айс – популярная техника макияжа глаз. Она предполагает растушевывание темных теней вместе со светлыми. Это придает взгляду томность и загадочность.

Обычно эту технику используют на верхнем веке. Чтобы открыть взгляд, попробуйте создать “перевернутый” смоки айс. Сделайте акцент не на верхнем, а на нижнем веке.

Оставьте верхнюю часть линии ресниц свободной, а нижнюю подчеркните сначала карандашом, а затем тремя цветами теней: светлым, средней яркости и темным. Хорошо растушуйте косметику аппликатором. Для большего эффекта подчеркните нижнюю линию роста ресниц подводкой.

Заключение

Накладные ресницы не единственный способ визуального увеличения глаз. Гораздо проще создать эффект выразительного взгляда с помощью завивки ресниц и косметики. Эти простые и безопасные хитрости придадут яркость вашему образу.