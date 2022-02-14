Мнение: Отвлеченно

Отвлеченное наблюдение. Сейчас основным каналом для меня стал Телеграм. Остальные аккаунты на других ресурсах в большинстве случаев используются просто для дублирования. Неудобно, но в целом неизбежно: на разных ресурсах разная аудитория, которая в основном пользуется каким-то одним основным для себя.

У Телеграма есть свои ограничения. В первую очередь по объему — это приблизительно одна страница стандартного текста текстового редактора вроде Ворда (правда, я пользуюсь ОпенОфисом, но по сути, всё то же самое). Если в тексте есть иллюстрация — объем «усыхает» до четверти страницы по объему.

Для чисто информационных заметок этого достаточно, но для развернутых материалов, конечно, нет. Но в целом ограничения, скорее, плюс — они дисциплинируют и требуют укладывать смысл в компактный вид. Я уже «наощупь» понимаю структуру текста еще до того, как напишу его, чтобы уместить нужное в заданные рамки.

Из очевидного неудобства Телеграма могу отметить крайне бедный набор форматирования. Минимализм оправдан идеологией ресурса, но всегда возникают ситуации, когда требуются более широкие возможности. Опять же — отсутствие редактирования изображений и видео тоже сокращает применимость иллюстраций.

Архивная работа в Телеграме на нуле. Реализован, конечно, простейший поиск, но найти что-то, что было раньше написано — практически невозможно. Но это тренд времени, реализованный во всех соцсетях — живем только сегодня. Что было вчера — неважно, что будет завтра — несущественно. Аквариумная психология рыбок-гуппи. Что, в общем, не добавляет удовлетворения.

Дуров постепенно и не спеша прикручивает новые фичи, причем стоит отметить, что большая часть нововведений почти по делу или по крайней мере не ухудшает ситуацию, чем любили баловаться дизайнеры ЖЖ, создававшие иногда совсем вырвиглазные комбинации в своем творчестве. Но все равно для моих задач Телеграм все еще не вытягивает в функционале.

ЖЖ меня устраивал бы почти всем за исключением того, что он замер в развитии еще с тех пор, как я там первый раз появился — а это уже где-то лет 14. Соответственно, оттуда просто уходит аудитория и главное — интересные авторы. Остаются либо вечные топы, которые категорически не хотят терять аудиторию, либо консерваторы, которым лень что-то менять. Стабильность в данном случае равно мертвечине. А ходить по кладбищу — ну, это на любителя. Увы, но один из наиболее сбалансированных по своему функционалу ресурсов предпочитает тихо вымирать. Закончатся авторы — уйдут и читатели, тут без вариантов. Кстати, в скобках — где-то читал интересную статистику: около 80 процентов пользователей соцсетей в основном читают, примерно 15 процентов комментируют, около 5 процентов создают уникальный контент. Так это или нет, но в закон Парето укладывается.

Что же касается двух крупнейших в России соцсетей «ВКонтакте» и Фейсбука, то цензурная политика, когда неизвестно за что может прилететь бан или полная блокировка аккаунта, делает просто невозможным иметь их в качестве основной площадки.

В общем, пока Телеграм внезапно стал местом, которое для меня стало основным при всех его очевиднейших проблемах.

—