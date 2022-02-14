Глава ДНР отказался верить в возможность исполнения Киевом Минских соглашений

Донецкая народная республика (ДНР) не питает иллюзии по поводу исполнения Киевом минских соглашений. Страны-гаранты не демонстрируют «правильных посылов», а американские представители власти пытаются «подыграть» Украине, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы со своей стороны уже не испытываем никаких иллюзий перед встречами и с контактной группой, и в «нормандском формате» на разных уровнях, можем говорить и предсказывать, чем все закончится. <…> Мы не видим никаких предпосылок, никаких правильных посылов со стороны стран-гарантов, со стороны США. То есть, наоборот, США сейчас пытаются на таком уровне даже подыграть Украине», – цитирует его ТАСС со ссылкой на RT.

Пушилин отметил, что растянутый конфликт до сих пор не завершен из-за попыток Украины затянуть время и «заболтать ситуацию». «Увы, но нужно констатировать, что Украина с этим справляется», – добавил он.

По его словам, в целом Донбасс готов к возможному наступлению украинской армии. «Но при этом мы понимаем: с тем количеством оружия, тем количеством наемников, которые уже находятся на территории Украины, даже на территории Донбасса, которая подконтрольна Украине, ситуация может пойти по очень сложной траектории для нас. И мы, конечно, будем реагировать, исходя из ситуации, но не исключаем обращения за помощью к России», – подчеркнул он.

В пятницу Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться за помощью к России.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал американскому коллеге Джо Байдену, как Киев саботирует Минские соглашения, и обратил внимание на то, что Запад не заставляет власти Украины выполнять принятые на себя обязательства.

Накануне в МИД РФ назвали Минские соглашения единственной безальтернативной основой урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом на Украине, скрепленной посредниками ОБСЕ и Россией, одобренной лидерами стран «нормандского формата» и утвержденной Советом Безопасности ООН. В пятницу Кремль обвинил Киев в уклонении от исполнения обязательств по Минским соглашениям. В Кремле также констатировали, что три из четырех участников «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения.