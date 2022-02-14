Песков указал на «ковбойский подход» США к Европе

США «прямо заявляют, что кому надо делать» в Европе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки европейцев «повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах».

Песков отметил, что страны Европы «последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах». По его словам, «это один из столпов, который всегда хромал в ЕС». Песков считает, что «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах», но «это не совсем получается», передает РИА «Новости».

Он указал, что «по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона», США «никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе». Как подчеркнул пресс-секретарь президента, США «без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать», а «если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет». «Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», – заявили в Кремле.

Песков указал на то, что это «контрастирует с желанием» ЕС быть «более суверенными в своих внешнеполитических интересах». Он выразил надежду, что «здравый смысл здесь возобладает». Песков рассчитывает, что страны ЕС «в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями».

Напомним, ЕС настаивает на том, что должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий.