 

Песков указал на «ковбойский подход» США к Европе

14.02.2022, 3:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США «прямо заявляют, что кому надо делать» в Европе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытки европейцев «повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах».

Песков отметил, что страны Европы «последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах». По его словам, «это один из столпов, который всегда хромал в ЕС». Песков считает, что «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах», но «это не совсем получается», передает РИА «Новости».

Он указал, что «по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона», США «никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе». Как подчеркнул пресс-секретарь президента, США «без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать», а «если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет». «Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», – заявили в Кремле.

Песков указал на то, что это «контрастирует с желанием» ЕС быть «более суверенными в своих внешнеполитических интересах». Он выразил надежду, что «здравый смысл здесь возобладает». Песков рассчитывает, что страны ЕС «в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями».

Напомним, ЕС настаивает на том, что должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / “Правда побеждает”. Саакашвили объявил о победе оппозиции на парламентских выборах в Грузии

28.11 / Берлин попросил Конгресс США не вводить санкции против «Северного потока – 2»

16.09 / Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров

04.03 / Ученые представили новые твердотельные батареи

02.10 / Армения заявила о втором за день уничтоженном самолете Азербайджана

25.01 / Блогер подала в суд на Гарика Харламова за фото в выпуске Comedy Club

09.03 / Renault представит машины в особой модификации Limited

06.03 / “Это даже не толстый намек – это прямой текст”. Климкин уверен, что США ждут санкций против Коломойского от Зеленского

16.12 / Европарламент призвал не вводить в действие “Северный поток – 2” независимо от его соответствия законодательству ЕС – резолюция

13.12 / Intel планирует вернуться к процессорам поколения Sapphire Rapids

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика