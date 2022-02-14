Врач объяснила ощущение «бабочек в животе» при влюбленности

Ведущий научный сотрудник Отделения эндокринной гинекологии ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева объяснила, почему влюбленные люди испытывают ощущение «бабочек в животе».

Шереметьева пояснила, что «с медицинской точки зрения это реакция симпатической нервной системы». Она связана с «увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости». В результате усиливается «приток крови к органам брюшной полости». Шереметьева отметила, что такие гормоны вырабатывается даже «от приятных воспоминаний», передает РИА «Новости».

На чувства любви и влюбленности влияют тестостерон, эстрогены, окситоцин, эндорфины, дофамин, адреналин, серотонин, вазопрессин. Так, тестостерон влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению и половому влечению. Окситоцин считается гормоном объятий, влюбленности, любви, влечения и доверия, именно он заставляет мужчин и женщин целоваться.

Кроме того, когда любовные переживания только начались, у человека активно вырабатываться дофамин, а встречи с партнером запускают выработку адреналина. Вазопрессин связан с привязанностью зрелого чувства, а эндорфины Шереметьева назвала «молекулами долговременных любовных отношений».

В 2009 году на конгрессе Американской ассоциации за прогресс науки состоялось официальное признание новой научной дисциплины, которое получило название филематология – направления, изучающего фундаментальные физиологические, психологические особенности человеческого поцелуя.