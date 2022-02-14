 

Врач объяснила ощущение «бабочек в животе» при влюбленности

14.02.2022, 3:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущий научный сотрудник Отделения эндокринной гинекологии ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева объяснила, почему влюбленные люди испытывают ощущение «бабочек в животе».

Шереметьева пояснила, что «с медицинской точки зрения это реакция симпатической нервной системы». Она связана с «увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости». В результате усиливается «приток крови к органам брюшной полости». Шереметьева отметила, что такие гормоны вырабатывается даже «от приятных воспоминаний», передает РИА «Новости».

На чувства любви и влюбленности влияют тестостерон, эстрогены, окситоцин, эндорфины, дофамин, адреналин, серотонин, вазопрессин. Так, тестостерон влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению и половому влечению. Окситоцин считается гормоном объятий, влюбленности, любви, влечения и доверия, именно он заставляет мужчин и женщин целоваться.

Кроме того, когда любовные переживания только начались, у человека активно вырабатываться дофамин, а встречи с партнером запускают выработку адреналина. Вазопрессин связан с привязанностью зрелого чувства, а эндорфины Шереметьева назвала «молекулами долговременных любовных отношений».

В 2009 году на конгрессе Американской ассоциации за прогресс науки состоялось официальное признание новой научной дисциплины, которое получило название филематология – направления, изучающего фундаментальные физиологические, психологические особенности человеческого поцелуя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / На следующей пленарной неделе может состояться внеочередное заседание Рады – спикер “Слуги народа”

11.10 / В Ираке заявили о поимке заместителя бывшего главаря ИГ

24.06 / Moderna переименовала свою вакцину от коронавируса

04.05 / Число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном выросло до 36

30.10 / Европа допустила возможность провала в разработке вакцины от COVID-19

24.06 / Индия и Китай договорились о снижении напряженности на спорной границе

16.11 / Саакашвили предложил Помпео открыть военную базу в Грузии

07.02 / ВОЗ зафиксировала рост суточной смертности от COVID-19

26.07 / Растительные продукты снижают артериальное давление

25.02 / Венесуэла объявила персоной нон грата посла ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика