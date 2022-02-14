Дипломатическая кампания во главе с Макроном при поддержке ООН и НАТО — Guardian о том, как не допустить вторжения на Украину

Европа оказалась на пороге войны, однако вторжения РФ на Украину, несмотря на пессимистичные оценки американской разведки, ещё можно избежать, пишет воскресное приложение к газете The Guardian. Для этого необходимо продолжить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также напомнить Москве о серьёзных экономических последствиях в случае вторжения.



АР

Крупнейший с 1945 года вооружённый конфликт стал вполне реальной перспективой и, как отмечает воскресное приложение к газете The Guardian, Европа оказалась на пороге войны, несмотря на «страшные уроки нацистской эпохи».

В этом круговороте событий США, Великобритания и их союзники по НАТО солидарны в трёх ключевых аспектах. Во-первых, разведки стран полагают, что РФ сосредоточила у границы с Украиной достаточно военного потенциала для полномасштабного вторжения, захвата Киева и свержения действующего правительства, в пользу того, которое бы больше соответствовало интересам Москвы.

Во-вторых, западные державы единодушно обвиняют в напряжённости вокруг Украины президента России. Владимир Путин, и только он, по их мнению, решает, состоится ли вторжение, а также когда, где и как оно произойдёт. На данный момент, вопреки тому, что Вашингтон пишет союзникам, неясно, принял ли российский лидер окончательное решение. Это означает, что Путина ещё можно переубедить.

В-третьих, все 30 стран НАТО согласны с тем, что не станут прибегать к военному вмешательству для помощи Украине. Страна не входит в Североатлантический альянс, а значит нет никаких юридических обязательств по оказанию помощи. Кроме того, никто не хочет начала третьей мировой войны. Однако, как полагает издание, решение не помогать суверенной демократии будет иметь «далеко идущие последствия», так как это заставит сомневаться в необходимости альянса, который создан для защиты свободы от неспровоцированной агрессии.

Несмотря на то, что пока неизвестно, какое решение примет российский лидер, воскресное приложение к The Guardian призывает сосредоточиться на «ряде неотложных приоритетов». Так, учитывая пессимистические оценки разведки относительно намерений Путина, Лондону следует в срочном порядке обеспечить безопасную эвакуацию британских граждан. Отмечается, что недостаточно просто посоветовать британцам покинуть Украину, при необходимости должны быть организованы рейсы для экстренной эвакуации.

Кроме того, необходимо активизировать совместные дипломатические усилия стран Запада, чтобы убедить Россию отступить. В частности, следует продолжить переговоры, которые Путин и его американский коллега Джо Байден провели в субботу по телефону. При этом на роль лидера дипломатической кампании по предотвращению катастрофы лучше всего подходит президент Франции Эммануэль Макрон, который на прошлой неделе обсудил с Путиным пути урегулирования некоторых вызывающих разногласия вопросов, например, статус Донбасса, в ходе визита в Москву.

Эта кампания должна получить полную поддержку не только ООН, но и всех лидеров стран НАТО. Это касается и премьер-министра Бориса Джонсона, который «открыто угрожает» Москве, однако неспособен предложить конструктивные решения. То же самое можно сказать и о министре иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, чей провальный дипломатический дебют в Москве, возможно, лишь усугубил ситуацию. Как отмечается в статье, премьер-министр при помощи громких заявлений о ситуации вокруг Украины надеется отвлечь внимание общественности от скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна, расследованием которых уже занялась полиция. Однако надеется Джонсон «напрасно», так как это не поможет ему сохранить свой пост.

Кроме того, следует напомнить Москве о серьёзных экономических последствиях, с которыми столкнется Россия, если «проигнорирует международное право, здравый смысл и элементарную порядочность, напав на народ Украины». За вторжением должны незамедлительно последовать западные санкции.

Впрочем, как пишет воскресное приложение к The Guardian, остаётся надееться, что катастрофическая ошибка не будет допущена, так как Запад «не искал и не хочет» противостояния с Россией.