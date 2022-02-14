 

Мнение: “5 вариантов нападения”

14.02.2022, 3:10, Разное
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Не указан секретный 6-й сценарий с ударом из Тирасполя на Киев.

Источник: Colonel Cassad



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