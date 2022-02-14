Мнение: “5 вариантов нападения”
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Не указан секретный 6-й сценарий с ударом из Тирасполя на Киев.
—
Источник: Colonel Cassad
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Не указан секретный 6-й сценарий с ударом из Тирасполя на Киев.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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