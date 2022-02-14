Три дня до 16-го

Фактчекинг войны, или следите за бензовозами.

5 февраля Bloomberg опубликовал статью о начавшемся вторжении российских войск на Украину, которую через некоторое время снял с извинениями. В пятницу, 11 февраля, интерпретируя заявления советника Байдена по национальной безопасности Джейкоба Салливана, Bloomberg с высокой долей уверенности предположил, что атака начнется до окончания Пекинской Олимпиады (официальная церемония закрытия состоится 20 февраля). К вечеру того же дня президент Соединенных Штатов внес в вопрос окончательную ясность. По сообщению Politico, на видеоконференции с лидерами Евросоюза и НАТО он заявил, что вторжение состоится в ближайшую среду — 16 февраля.

Владимир Зеленский. Фото: ЕРА

Событие беспрецедентное. Ни разу в военной истории человечества (по крайней мере, за последнюю сотню лет) лидер какого-либо государства не объявлял официально о начале другим государством широкомасштабной войны с точностью до суток. Европейцы, впрочем, такую точность оценили скептически.

В любом случае, это сообщение — пик военно-политического кризиса вокруг Украины, сопровождающего переговоры о безопасности в Европе.

Ждать смерти часто тяжелее, чем погибнуть. Дата начала войны постоянно отодвигается. Сначала считалось, что она последует за предновогодними учениями в связи с призывом резервистов (праздник они встречали уже дома). Потом вторжение связывали с идущими на смену друг другу организованными Генштабом РФ многочисленными учениями в Западном и Южном округах — в рамках усилий по поддержанию военно-политической напряженности в период переговоров. Затем взятие Киева стали отодвигать на середину или конец января, на первую половину февраля. Весь этот алармизм породил нормальный человеческий скепсис.

И в день «объявления войны» CNN впервые написала о том, что теперь получило название «столкновением с прессой» (хотя материал в целом посвящен не этому). Белому дому, Госдепартаменту и военным были предъявлены претензии: «Раскрытие информации в основном происходило в форме заявлений представителей агентства, и официальные лица мало что предоставили в качестве доказательств — по сути, они просили репортеров сообщать о материалах без подтверждения».

В периоды мировых кризисов консолидация прессы на патриотической основе — норма. Редакции не перепроверяют определяющие государственную внешнеполитическую линию заявления источников. А порой отказываются от перепроверки и даже от фактчекинга. Самые тяжелые испытания проходят журналисты воюющих стран и регионов.

Серьезное внимание журналисты должны обратить на приведенные CNN слова бывшего директора Национальной разведки (должностное лицо правительства) Джеймса Клэппера: «Новая доктрина — это потенциал для использования разведки в качестве оружия информационных операций». Таким образом, разведка является активным участником текущей кампании правительства, в которой проступают принципы военной пропаганды.

Успехи в кампании немалые. НАТО и дружественные правительства действуют согласованно: начались поставки оружия в Киев, множество стран рекомендовало гражданам срочно покинуть Украину в связи с неизбежным вторжением, отменяются авиарейсы, четыре ближайших союзника по прямому призыву США эвакуируют часть дипломатов. Образ РФ как безжалостного агрессора, почти невменяемого изгоя в среде цивилизованных стран, создан и закрепится за ней надолго.

Подавляющая часть официальных и анонимных сообщений о кризисе вокруг Украины, получивших огромную аудиторию, базировалась на информации разведсообщества США.

Они совершенно не похожи на традиционные резкие, но не по существу (часто вообще без содержания) заявления нашего МИДа. И все же эксперты и пресса должны оценивать их критически — в силу особой роли разведки в информационных спецоперациях, о которой простодушно пояснил Джеймс Клэппер.

В то же время условный Кремль пошел по другому пути. Он просто перемещает войска, организовал в Западном и Южном округе длительную серию (с конца сентября на сайте МО их можно считать десятками) формально не связанных единым оперативным замыслом маневров, которые партнеры на Западе считают подготовкой ударной группировки вторжения. 11 февраля, например, очередные учения с блокировкой части акватории Черного и Азовского морей начал Черноморский флот.

И Кремль никак не комментирует западные обвинения: его способ давления намного дороже, но не менее действенный. По крайней мере, пока обвинения в западном стиле от российских чиновников можно посчитать на пальцах одной руки. Бесконечные заявления в стиле «сами такие» от Захаровой проверять нет смысла. По умолчанию наше главное заявление — три пункта требований к НАТО в стиле ультиматума.

Что же делать исследователю, не желающему дрейфовать в сторону, указанную политическими убеждениями и идеологией? Как быть тому, у которого нет средств верификации: агентуры в противостоящих станах, радиоэлектронной разведки, спутниковой группировки оптического и радиолокационного контроля, штата искушенных аналитиков? Предлагаю исходить из общеизвестных опубликованных фактов, признанных экспертным сообществом. Мы обсудили их со специалистами из военной среды. Все недоказуемые утверждения и версии придется пересчитать и исключить из рассмотрения.

По порядку.

Важнейшее входящее обстоятельство. Во всех заявлениях, попавших в СМИ, правительство США и их союзники рассуждают о распространенном с ноября плане захвата российской армией двух третей Украины, с оккупацией Киева, десантом в Одессе, выходом атакующей группировки на правый берег Днепра с территории Белоруссии. В ходе видеоконференции с лидерами Евросоюза и НАТО Байден подтвердил, что это основной прогноз. Проверим, возможно ли это.

Погода

Исходное положение: непременное условие якобы предстоящего наступления — замерзший грунт. Только так может передвигаться бронетехника. На этом разведка настаивает с ноября, само утверждение легло в основу определения сроков вторжения.

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency via Getty Images

Неизвестно, почему февраль посчитали самым морозным месяцем на Украине, но в докладе Байдену 11 февраля это условие подтверждено. Если в декабре это еще можно было связать с реальными климатическими условиями, то в минувшую пятницу уже нет.

Температура воздуха с 10 февраля в Харькове, Киеве и Дебальцево — от 2 до 6 градусов. В Одессе, где предсказали крупную десантную операцию, — от 7 до 10 градусов выше нуля.

Прогноз на две недели (на больший срок наука строить надежные предсказания пока не умеет) — аналогичный. Утверждения разведсообщества прямо противоречат реальности.

Захват Киева

Прогноз включен в официальный доклад президенту 7 февраля. Исходное положение: Киев будет взят за два дня с начала вторжения. «Официальные лица сообщили CNN в субботу, что (…) город может пасть в течение 48 часов после крупномасштабного наземного и воздушного вторжения». В качестве атакующей группировки указаны войска, прибывшие на учения «Союзная решимость-2022» в Белоруссию.

В СМИ сообщается, что собрано 60 тысяч бойцов. В реальности половина из них — белорусские военнослужащие. Белоруссия подняла в ружье фактически все свои ВС.

В беседе с Макроном Путин сообщил, что по окончании учений в Россию вернутся 30 тысяч (благодаря этому мы можем строить предположения, сколько их прибыло из Сибири и Дальнего Востока). Допустим, что Путин назвал неверную цифру. Пренебрежем тем, что, по данным той же самой разведки США, бОльшая часть этих войск действует на границе с Польшей и Литвой, в Гродненской и Брестской областях. Но

в любом случае, белорусская армия не пересечет границы Украины.

Так что численность представлена некорректно.

Само утверждение, что огромная столица будет захвачена всего за пару дней, наши источники называют дезинформацией. Они отвергают саму возможность захвата Киева имеющимися в настоящее время силами и средствами. Среди наших экспертов есть люди, планировавшие операции, численностью сравнимой с заявленной 60-тысячной группировкой.

Это мнения, они не опровергают чужое предположение напрямую. Тем не менее, считаю полезным всем интересующимся ознакомиться с тем, что такое захват куда меньшего города, бои в плотной городской застройке и в полном окружении на примере Майкопской бригады в новогоднюю ночь 1995 года.

Донорская кровь

29 января Reuters передало широко распространившееся сообщение об увеличенных поставках донорской крови в войска (без указания в какой военный округ). Поставки крови и других медицинских материалов для госпиталей были расценены как ключевой показатель военной готовности Москвы. Об этом, на основании утечки из Пентагона, сообщили три неназванных американских чиновника. Эта информация также вошла в доклад президенту.

Госпитали в зоне предполагаемого наступления пока строились лишь в ходе учений буквально единицами. Реальные потери ВС РФ убитыми тем же самым докладом оцениваются минимум в 10 тысяч. То есть раненых не может быть менее 30 тысяч. Спутниковые фотографии пары полевых госпиталей на 500 коек выглядят при таких цифрах не слишком убедительно.

Но это не существенное соображение. Пренебрежем этими расчетами. Главный факт в цитате: «Три американских чиновника, которые говорили о поставках крови, отказались конкретно сказать, когда Соединенные Штаты обнаружили их перемещение… Однако двое из них сказали, что это было в течение последних недель».

Но по правилам военной медицины, кровь для переливания раненым имеет срок годности 30 суток, то есть чуть более 4 недель.

Еще 15 дней она считается ограниченно годной, в это время уже надо подумать, как ее переработать. В настоящий момент вся кровь, о которой американская разведка доложила Байдену, уже должна быть непригодна или находится на грани срока хранения.

Запасы такого ценного ресурса не создают задолго до начала боев. Их формируют как можно ближе ко дню наступления. Почему подполковник медицинской службы, участник всех боевых операций последних лет мне об этом рассказал как об аксиоме, а американскому президенту о такой детали не сообщили? Готов допустить, что в американской армии совершенно другие сроки хранения и применения, но мы же рассуждаем о российской армии.

Кроме того неизвестно, куда поступила эта кровь (напомню, что вдоль границы с Украиной такого количества койко-мест пока просто нет). Если в учреждения вроде госпиталя им. Бурденко, то надо узнавать, как часто и в каких объемах там обновляют запасы. Не исключено, что это плановое мероприятие.

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency via Getty Images

Интересно высказывание на этот счет замминистра обороны Украины Анны Маляр: «Эта информация не соответствует действительности. Такие «новости» являются элементом информационно-психологической войны. Цель такой информации — посеять панику и страх в нашем обществе».

Радиоперехват

7 февраля появились сообщения о свежих радиоперехватах разговоров высокопоставленных российских военных. Анонимные источники сослались на информацию своих источников в разведке. В этих разговорах российские официальные лица якобы выражали недовольство тем, что их планы были раскрыты и обнародованы западными странами.

Логика такова: мы вам три месяца назад показали план нападения, а вот сегодня русские генералы жалуются, что мы его рассекретили. Таким образом, подтверждается «истинность» плана, ставшего стержнем мощной пропагандистской кампании (она уже превзошла масштаб и длительность кампании во время подготовки вторжения армии США в Ирак).

Вообще-то план нападения и расчленения Украины вместе с картой составлены начальником управления военной разведки вооруженных сил Украины (ВСУ) Будановым накануне интервью американской газете Military Times еще осенью. Американские разведчики и чиновники не оспаривали первоисточник. После этого никаких серьезных изменений он не претерпел, кочуя из газеты в газету и из доклада в доклад.

Но предположим, что украинская военная разведка действительно похитила сверхсекретный план войны. Предстоит ответить на вопрос: почему наши начальники возмущаются спустя три месяца? В чем вообще смысл исполнения плана, разоблаченного перед всем белым светом три месяца назад?

На войне упредить противника на неделю — выиграть сражение.

За текущий квартал ни одно соединение ВСУ не отправилось в места старательно обозначенных на карте ударов.

Кто будет отражать десант в Одессе? «Росія, ласкаво просимо до пекла!» — заявили министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на сайте Минобороны, пальцем не пошевелив, чтобы это пекло создать. А президент Зеленский, чья администрация в следующую среду должна бежать из столицы, не спросил их, какие войска отправлены на оборону беззащитного Киева.

Перед нами какая-то война двоечников. Одни потеряли план, другие за три месяца не удосужились построить оборону (все достойные украинские части по-прежнему сосредоточены на линии соприкосновения с 1-м и 2-м армейским корпусами «ДНР-ЛНР»). Предположим, все это не более, чем рассуждения. Но полное отсутствие даже признаков комплекса мероприятий ВСУ в ответ на неминуемое наступление России, до которого осталось трое суток — неопровержимый факт!

Недоказуемые и непроверяемые сведения

В январе США заявили, что располагают достоверной информацией, указывающей на то, что РФ подготовила группу спецназа для проведения отдельной операции под чужим флагом в Донбассе. Речь о расстреле военных «ДНР» переодетыми в украинскую форму российскими солдатами. А на прошлой неделе агентства заявили, что у США есть разведданные о подготовке видеосюжета, с инсценированным нападением ВСУ в качестве предлога для начала войны.

Нечто похожее перед Новым годом попытался изобразить министр Шойгу, когда обвинил американскую ЧВК в тех же краях в подготовке провокации с химическими веществами. Причем, американские мифы шли от анонимных разведчиков, а тут свой авторитет положил на стол глава МО. Но получилось не очень — мировое информационное пространство Москва не контролирует.

Все подобные заявления невозможно доказать, проверить и рассматривать всерьез. Однако, за ними вполне может скрываться реальный факт совершенно другого рода. При создании плана мероприятий по запугиванию мира наш Генштаб вполне мог предусмотреть игру в процессе противоборства средств радиотехнической разведки.

Поэтому, жалобы российских генералов на срыв планов войны по телефону, преднамеренные утечки о записи провокационных видео и переодетых в украинскую форму убийцах в Донецке могли быть частью плана дезинформации. Для чего? Когда такие сообщения становятся частью доклада президенту США, они производят впечатление. Это часть системы запугивания. Но это всего лишь обоснованное предположение наших источников.

Спутниковые снимки

Как раз снимки из космоса и находятся в решительном противоречии с объявленной датой нападения. Если осталось три дня, то они должны показать созданные для такого грандиозного наступления запасы материально-технических средств и боевой инфраструктуры прямо на границе или совсем рядом. Медицинские пункты, например, размещаются за вторым эшелоном полка на удалении 6-8 км.

Спутниковые снимки. Фото: ЕРА

Во время боев в Донбассе 2014-15 годов «мятежники» в иные дни расходовали по вагону боеприпасов в сутки. Общий расход материальных средств при наступлении полка с применением обычного оружия составит 400 тонн в сутки. Понятно, что для армады их нужно во много раз больше. А этого пока не видно.

Но самое главное — топливо. Расход горючего мотопехотного полка в сутки оценивается не менее, чем в 120 тонн. Мало того, что спутники должны показать войска в 20 км от границы в исходном положении, на снимках должны быть наливники в больших количествах. Не донорская кровь в непроверяемых сообщениях разведки,

а запасы бензина и дизтоплива на реальных снимках свидетельствуют о готовности. Следите за бензовозами!

Итог

Если открыть украинские и европейские СМИ 2016-18 годов, то численность российских войск по границам Украины там обозначена ровно теми же цифрами — 80-100 тысяч человек. Почему же шесть лет это не становилось причиной кризиса? Полагаю, все это — рукотворная медийная катастрофа, спровоцированная Кремлем: вал учений, перемещения войск и молчаливые силуэты «Искандеров» на спутниковых снимках, — положили начало рискованной игре.

И администрация Байдена приняла вызов, действуя другими методами. Идет война нервов. В нашей стране тоже есть ее жертвы, психика начала сдавать по всему периметру. Многими участниками ток-шоу на федеральных каналах овладели настроения, описанные Жванецким в истории о похоронах в Одессе: «что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем своё, гори оно огнем!»

Но за восторженной истерией видна теперь и растерянность. Одновременно с объявлением даты вторжения российских войск на Украину журнал «Эксперт» опубликовал мудрый план воровства американских патентов как важнейшего элемента национальной политики, который спасет нашу экономику от санкций. Консервативно настроенный эксперт по внешней политике, которого я ознакомил с этим безумием, ответил с горечью: «Есть разные инструменты.

Но если они введут «невиданные санкции», то дальше-то чего бояться? Можно хоть доллары печатать, хоть ПЗРК террористам продавать».

Вот так отозвалась в смятенных умах, близких Изборскому и Валдайскому клубам, рисковая игра Кремля на границах с Польшей и Украиной.

Кремль продолжает недешевую кампанию бесконечных угрожающих маневров. Запад старательно рисует Путину клыки и рога в мировой прессе, предрекая скорый конец света. Украинское правительство стоит перед угрозой продовольственной паники и разбалансировки рынка товаров первой необходимости, пытаясь по мере возможности успокоить граждан. Международные страховщики намереваются с 14 февраля отозвать гарантии на перелеты над Украиной. Это означает, что авиаперевозки в стране могут полностью остановиться.

Но главная опасность для мира по-прежнему кроется на линии соприкосновения в Донецком бассейне. Возобновление и быстрая эскалация боевых действий в зоне ответственности батальона или полка где-то под условной Марьинкой вполне возможна. Ее куда проще начать, контролировать и, во избежание драконовских ответных мер, представить как внутриукраинский конфликт. Если Кремль решит, что мало страху нагнал на партнеров по переговорам, достаточно одного телефонного звонка.

Валерий Ширяев

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