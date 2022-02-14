 

Словаки подарили цветы и аплодировали сотрудникам посольства России

14.02.2022, 2:48, Новости дня
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Гражданские активисты в Словакии, протестовавшие против оборонного соглашения с США, подарили цветы сотрудникам посольства России.

По данным издания Magazin 1, один из сотрудников российского посольства в Братиславе вышел и забрал у горожан букет цветов. На протяжении всей церемонии словаки аплодировали. 

В четверг в Вашингтоне США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит Штатам расширить военное присутствие в республике, в частности, путем модернизации двух военных аэродромов.

Ранее депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Словакия выходит на антироссийскую «передовую». 



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