Словаки подарили цветы и аплодировали сотрудникам посольства России

Гражданские активисты в Словакии, протестовавшие против оборонного соглашения с США, подарили цветы сотрудникам посольства России.

По данным издания Magazin 1, один из сотрудников российского посольства в Братиславе вышел и забрал у горожан букет цветов. На протяжении всей церемонии словаки аплодировали.

В четверг в Вашингтоне США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит Штатам расширить военное присутствие в республике, в частности, путем модернизации двух военных аэродромов.

Ранее депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Словакия выходит на антироссийскую «передовую».