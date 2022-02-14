 

Российские лыжники завоевали олимпийское золото в эстафете

14.02.2022, 2:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.

Устюгов выступал на последнем этапе гонки и финишировал с флагом Олимпийского комитета России, передает РИА «Новости». 

Второе место заняла сборная Норвегии, уступившая РФ 1 минуту и 7,2 секунды. Третье место заняла Франция, проигравшая победителям 1 минуту и 16,4 секунды.

Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз отечественные спортсмены выигрывали эстафетную гонку на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Тогда в составе сборной СССР чемпионами Олимпийских игр стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Это четвертая золотая медаль пекинской Олимпиады в активе сборной России. Ранее женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, на счету национальной команды четыре серебряных и шесть бронзовых наград (всего 13). 

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Русская новогодняя традиция — France 2 побывал на «Щелкунчике» в Большом театре

04.10 / Independent – в росте числа заболевших Джонсон винит самоуспокоенность британцев и ослабление дисциплины

08.04 / Студентов СахГУ решили расселить в хостелы после ЧП

03.11 / “Хорошеете с каждым годом”. Катя Осадчая показала, как “голыми плечами разгоняет туман за окном”

06.03 / Land Rover выпустит «растянутый» внедорожник Defender

25.03 / В “Нафтогазе” сообщили, сколько будет стоить газ для населения в апреле

20.01 / Российские ученые назвали причины массовой гибели кедра и пихты

12.11 / В Днепропетровской области разоблачили подпольную типографию по изготовлению фиктивных COVID-сертификатов

22.12 / Шмыгаль обсудил закупки вакцин от коронавируса с послами “Большой семерки” и стран ЕС

25.10 / В Украине фиксируется уменьшение возраста детей, которые пытаются совершить самоубийство – психолог “Охматдет”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика