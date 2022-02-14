Российские лыжники завоевали олимпийское золото в эстафете

Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета РФ (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.

Устюгов выступал на последнем этапе гонки и финишировал с флагом Олимпийского комитета России, передает РИА «Новости».

Второе место заняла сборная Норвегии, уступившая РФ 1 минуту и 7,2 секунды. Третье место заняла Франция, проигравшая победителям 1 минуту и 16,4 секунды.

Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз отечественные спортсмены выигрывали эстафетную гонку на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Тогда в составе сборной СССР чемпионами Олимпийских игр стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Это четвертая золотая медаль пекинской Олимпиады в активе сборной России. Ранее женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, на счету национальной команды четыре серебряных и шесть бронзовых наград (всего 13).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)