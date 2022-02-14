 

МОК предложил психологическую помощь фигуристке Валиевой

14.02.2022, 2:47, Новости дня
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Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил о готовности организации оказать психологическую помощь российской фигуристке Камиле Валиевой на фоне ситуации с допинг-тестом. Об этом сообщил корреспондент Джеймс Тони.

«Психологическая помощь всегда в первую очередь предлагается командой, но и у нас есть свои меры в данном случае и необходимый персонал. Мы готовы оказать психологическую помощь Валиевой, но в первую очередь это обязанность команды – следить за состоянием своих спортсменов», – приводит слова Адамса Тони в своем Twitter.

Корреспондент добавил, что последние три дня он был на тренировке Валиевой, и только вчера Олимпийский комитет РФ оказал ей какую-либо поддержку при прохождении смешанной зоны СМИ, которая обязательна для всех участников.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее стало известно, что комитет обратился во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с запросом о расследовании действий окружения Валиевой. Агентство уже приступило к данной задаче.

Валиева готовится к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Россиянка уже получила стартовый номер для выступления в короткой программе.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.

Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.

Накануне журналистка американской газеты Washington Post Сэлли Дженкинс написала заметку в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив неэффективность существующей антидопинговой системы. Кроме того, российский фигурист Глеб Смолкин попросил журналистку USA Today Кристин Бреннан сменить тему в ответ на ее попытку задать вопрос его партнерше Диане Дэвис о скандале вокруг Камилы Валиевой. Смолкин пожелал Камиле Валиевой всего наилучшего, назвав ее великим атлетом и фигуристкой.



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