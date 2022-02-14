В ЛДПР заявили, что членам партии поступали “лживые” сообщения о смерти Жириновского

По его словам, “ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича” получали члены ЛДПР по всей стране. Каргинов говорит, что это были провокации.

Членам ЛДПР разослали письма, в которых говорится, что информация о смерти Жириновского – “ложь”. Документ, датированный 11 февраля, опубликовал портал URA.RU.

Это было сделано, чтобы “разъяснить” ситуацию, а также чтобы “люди не паниковали”, заверил Каргинов.

Контекст:

Жириновскому 75 лет. 9 февраля стало известно, что политик, который восемь раз привился российскими вакцинами от коронавируса, заболел COVID-19. Российские СМИ писали, что у него серьезно поражены легкие и “никто гарантий не дает”. Официально в минздраве страны тогда заявили: Жириновский находится в больнице со 2 февраля, но состояние у него стабильное.

В России три вакцины от коронавируса: “Спутник V” (зарегистрирована в августе 2020 года, в РФ ее используют для массовой вакцинации), “ЭпиВакКорона” (зарегистрирована в октябре 2020 года) и “КовиВак”, созданная научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова (зарегистрирована в феврале 2021 года).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—