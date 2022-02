СМИ сообщили, что США намерены отозвать весь свой персонал из Киева. РФ может начать вторжение в любой момент, говорят в Белом доме

По данным СМИ, это может произойти в течение 24–48 часов.

JUST IN: CBS News has learned that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. https://t.co/MxcYPkLMtL

— CBS News (@CBSNews) February 13, 2022

В связи с угрозой российского вторжения в Украину американские дипломаты, которые остаются в Украине, переезжают работать во Львов, сообщала 13 февраля “Европейская правда”. Издание написало, что решение о переезде было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по информации “Европейской правды” состоялся в воскресенье.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 11 февраля призывал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов.

В интервью CBS, вышедшем 13 февраля, он сказал, что наращивание Россией войск в последние 10 дней указывает на то, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о военных действиях “по сути, в любое время”.

“Они могут сделать это на предстоящей неделе, но, конечно, все еще ожидают приказа”, – заявил Салливан, отметив, что точный день или время, когда Путин отдаст такой приказ, в США спрогнозировать не могут.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—