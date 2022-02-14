В порядке едва живой очереди

«Пятая волна» ковида захлестнула приморские амбулатории. Больничные открывают и по телефону, но многие пациенты с легкой формой заболевания идут к врачам.

В Приморье за неделю суточная заболеваемость коронавирусом выросла втрое — с 501 в прошлый понедельник до 1517 человек в среду. К приходу «пятой волны» медики готовились загодя, но все равно зашиваются. В поликлиники, инфекционные центры, в скорую лично и по телефону обращаются ежесуточно больше 5000 пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на ковид. Амбулаторные инфекционные центры во Владивостоке, Артеме и Находке с минувшей пятницы работают в режиме 24/7. С понедельника, правда, можно при легком течении болезни открыть больничный дистанционно, даже не сдавая тест ПЦР, посидеть дома неделю и так же выйти, без походов в лечебные учреждения. Но люди все равно по разным причинам предпочитают проверенные способы, даже если для этого придется просидеть в очереди часа три-четыре.

Как работает «первый рубеж обороны», разбиралась «Новая».

В регистратуре АИЦ при третьей поликлинике. Фото: Валерия Федоренко / «Новая»

Стариков — вперед

Центр Владивостока. Улица Светланская, 131. До ковида в этих стареньких двухэтажных корпусах работали терапевты, психологи, диетологи, аллергологи, офтальмологи и другие специалисты клинико-диагностического центра. Сейчас в КДЦ «красная зона». Потоки пациентов разделены основательно — разные железные двери и даже входы с улицы.

На прошлой неделе, когда число больных резко увеличилось, а больничный без ПЦР дистанционно не открывали, люди ждали даже на улице. Сейчас все помещаются внутри и в порядке живой (а местами чуть живой) очереди проходят сперва в регистратуру, а потом к врачам. Кто-то держится бодро, кто-то едва на ногах стоит. Большинство — молодые. К ожиданию в очереди некоторые готовятся основательно, запасаются перекусом и водой.

Отдельные смельчаки из числа пациентов даже здесь носят маски на подбородках, хотя находятся в самой настоящей «красной зоне».

На врачах — жуткие ламинированные комбинезоны, в которых моментально становится жарко. Вход — через улицу, выход — через шлюз с обработкой.

— Меня в первый раз пропустили быстро. Пришла в поликлинику, мне говорят: «Вы чего сюда приперлись? Вдруг у вас ковид!» Меня сюда привезли, я и не знала, что надо. А сейчас повторно, — рассказывает бабушка на входе, сворачивая и складывая пальто в пакет. — Я отлечилась уже. Они ж каждый день звонят: как состояние? А что этот колл-центр? Там же не поговоришь. Отвечайте на вопрос: да, нет. Всё! А надо к врачам… Закрыть это дело, чтобы они меня не беспокоили. Я переболела уже. Не ковид, нет! Чё бы я с ковидом лазила?!

Сюда приходят люди и со «старой доброй» ОРВИ, и с коронавирусом. В первый вход — те, кто плохо себя чувствует и не знает, болен ли «короной». Во второй — с подтвержденным диагнозом. Хотя вообще-то при легком течении «короны» теперь можно и дома спокойно посидеть. А больничный должны открыть на 7 дней без ПЦР и закрыть дистанционно тоже без сдачи теста; можно выйти на работу и дня через три, но тогда уже придется сделать мазок. Теперь врачи считают, что при легком течении болезни за неделю человек как раз успевает выздороветь.

В последние дни вышла путаница. Раньше при недомогании надо было звонить в поликлинику и мучительно долго «висеть» на перегруженной линии. Но недавно в крае ввели номер 122 — это не минздрав и не больница, а МФЦ. Специалисты колл-центра, брошенные на помощь врачам, на звонки отвечают действительно во много раз быстрее, задают все положенные вопросы по анкете, чем сильно облегчают жизнь медикам.

Скорая не скоро

Позвонивших в колл-центр на номер 122 сразу делят на группы. С теми, кому больничный можно оформить дистанционно, связывается врач: проводит так называемый первичный аудиоконтроль пациента, назначает обследование и лечение, если требуется. И передает данные обратно в МФЦ. На седьмой день обязательно снова перезванивают каждому, у кого открыт такой больничный, и либо закрывают, либо продлевают уже через осмотр доктора. А, например, людей возрастных и с хроническими заболеваниями (кто предрасположен к более тяжелому протеканию ковида) записывают и сразу передают врачам вызовы на дом. Из поликлиники к ним должна выезжать инфекционная бригада. Если из ответов на вопросы чек-листа становится понятно, что человеку нужна неотложка, его переключат на линию скорой медицинской помощи.

Но поскольку заболевших почти в 2,5 раза больше, а медиков меньше (они тоже болеют), то даже перезванивают из поликлиник, скажем так, не моментально. Не все работодатели это понимают и готовы ждать даже день. Поэтому люди в любом состоянии идут в центр.

— Да, я сперва 122 позвонила. Мне сказали, что врач перезвонит и электронный больничный оформит — по итогу ничего не произошло. Никто не перезванивает, лечения никакого не назначили. С работы вот отпросилась. Начальник спрашивает: так у тебя больничный или нет? А мне ответить нечего, — рассказывает Оксана. Она не кашляет, но жалуется на отвратительное самочувствие. Сбила температуру и поехала на Светланскую. Зараза в семье подкосила не ее одну.

— В субботу вызывала отцу врача, звонила в поликлинику № 3 — держится температура 37,8. До сих пор никто не перезвонил и не пришел…

На скорую тоже жалуются.

«Папа живет на Русском острове в маленьком поселке Минка. Звоню в скорую: «На Русский приедете?» — «Конечно. Фамилия. Адрес. Ждите. Ваш вызов принят», — рассказывает журналист Наталья Островская. У нее заболел отец (89 лет): температура 38,5, кашель. Вызов сделан в 16.00, но скорая не приехала и утром. И на второй вызов не приехала. На третий раз регистраторы в филиале поликлиники № 1 на острове, уже лично, сказали, что вызов даже не получили, оформить могут, но ждать придется долго. Так и сказали: зашиваемся.

В АИЦ, уже на материке, Наталья привезла отца сама — и тут все сработали четко. В регистратуру попали быстро, к врачу — кашляющая и чихающая очередь часа на два-три. «Но как же посветлело на душе, когда люди решили пропустить моего папу вперед — из уважения к его почтенному возрасту. Дальше — сдали анализ крови, тест на ковид, КТ легких (все по полису). Получили направление на госпитализацию. Поликлиника договорилась со стационаром, и мы, не дожидаясь скорой, помчали туда, — пишет Наталья. — Госпиталь ветеранов принял папу и определил его в хорошую палату».

Болеют все

Пациенты жалуются на очереди. Порой сидеть до получения больничного приходится по два, три, а то и по пять часов. С другой стороны, многие могли бы обойтись телефонным звонком. Врачи сходятся во мнении: через несколько дней все устаканится. Так же было, когда амбулаторные инфекционные центры начали работать круглосуточно.

Валерия Савина. Фото: Валерия Федоренко / «Новая»

Валерия Савина, начмед поликлиники № 3, при которой открыт АИЦ на Светланской, рассказывает, что за предыдущие сутки в инфекционный центр обратились около 100 человек с подтвержденным ковидом, еще более 150 человек — с признаками ОРВИ.

— Чтобы минимизировать ожидание пациентов на входе № 1, наши сотрудники с недавнего времени проводят сортировку. Раздаем чек-листы, по которым потом оцениваем состояние пациента. Одному первичному пациенту нужно просто открыть больничный. Другому — очень плохо, он не дозвонился в службу и сюда пришел уже за тестом на ковид и помощью. Много людей не с нашей территории. Когда мы сегодня с коллегами зашли, было чуть больше 90 пациентов, мы им раздали анкеты, со всеми побеседовали.

Врачи «выходят из строя», заражаясь, как все остальные люди. Надежда, говорит начмед, на студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета.

В эти два года ребята помогают взрослым коллегам в «красных зонах» амбулаторий и стационаров. Пандемия действительно похожа на войну, где батальоны в белых халатах перебрасывают на нужный участок «фронта». В эти дни, например, приходится усиливать амбулатории, в них лечится больше 11 тысяч из 15 500 тех, кто болеет прямо сейчас. За неделю именно амбулаторных больных в крае стало больше на 80%.

— Я первые два месяца пандемии в «Дальзаводской» работала, — делится медработница, выдавая мне комбинезон. — Нас тогда «на прорыв» отправили. Сейчас здесь… Да о чем рассказывать, вы бросьте. Волосы заправить надо, чтобы ничего не торчало, потом капюшон надевайте, сверху уже щиток…

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Протекает легче, но расслабляться рано

В АИЦ на Черемуховой, 32, открытом при большой поликлинике № 6, за понедельник обратились 477 человек, кроме этого врачи приняли и обслужили 138 вызовов на дом. Это пациенты, прикрепленные к «шестерке» и всем другим поликлиникам Первомайского района. Пока не понятно, сколько из них — с ковидом, ведь результаты теста есть еще не у всех. Штамм «омикрон», рассказывают специалисты, хоть и более заразен, переносится, как правило, легче, особенно если человек привит.

Главный врач поликлиники №6 Виктория Счасная. Фото: Валерия Федоренко / «Новая»

— «Пятая волна» отличается более легким течением болезни — мы этому рады. При штамме «омикрон», по сравнению с «дельтой», не так сильно поражается легочная ткань. Рост заболеваемости — да, но в основном проявляется он как обычная вирусная инфекция, — говорит главврач поликлиники № 6 Виктория Счасная. — У нас есть процедурный кабинет, куда отправляют тех, кто пришел на мазок, на сдачу крови, снять ЭКГ. Еще с прошлых волн он оборудован кислородным концентратором — когда у людей падала сатурация, когда вызывали скорую медицинскую помощь, пациенту в кабинете подавали кислород… Это все работает, но уже не так активно используется при «омикроне». Времени прошло мало, чтобы ставить точку и говорить, что нам уже все понятно про этот штамм. Но пока дела обстоят так.

Если «омикрон» протекает легче, чем его «собратья», а больничный можно оформить без всяких ПЦР по телефону и так же точно закрыть, — значит, медики по идее должны куда реже сталкиваться с больными коронавирусом. Не означает ли это, что и «ковидные выплаты» уменьшатся? Виктория Счасная в этом сомневается.

— Люди жалуются, что некомфортно ждать под кабинетом. И мы думали, что вот сейчас они будут дома выздоравливать на постельном режиме, а к нам только звонить. Ничего подобного. Сегодняшний день показал, что пациенты, пришедшие в АИЦ, на предложение оформить листок нетрудоспособности дистанционно отвечают отказом. Люди все-таки хотят, чтобы их посмотрел врач, чтобы открыли больничный привычным способом. Многие наблюдали по своим родным и близким тяжелые последствия ковида, и быстро перестроиться, поверить, что это уже другой штамм, непросто…

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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