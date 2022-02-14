Талант радоваться каждому дню: какая в реальной жизни актриса Людмила Артемьева

10 февраля отметила свой 59-й день рождения замечательная актриса Людмила Артемьева. Да-да, та самая бабушка Оля из сериала “Сваты”. Уже много лет ее называют одной из самых загадочных и закрытых артистов этого проекта. Перед выходом седьмой части ходили слухи, что Артемьеву там мы не увидим, что она давно решила прекратить работу над этой ролью; также говорили, что она вообще уходит из актерской профессии. Но в 7-м сезоне Артемьева появилась. Какие же тайны скрывает актриса? Почему ее личная жизнь никогда не обсуждается журналистами?

От мечты до “Щуки”

Когда смотришь на многих ее персонажей – уверенных в себе, смешливых, улыбающихся, поражающих своим неистребимым оптимизмом, кажется, что и в жизни Людмила Викторовна такая же. К сожалению, далеко не всегда реальная жизнь актрисы была такой же безоблачной, и проблемы отлетали от Артемьевой, как теннисный мячик от ракетки.

Родилась она в немецком городе Дессау, где тогда служил ее папа, который был военным. Чуть позже семья перебралась из города в город. Людочка пошла в школу в Ужгороде, а окончила ее во Львове. Именно там прошли ее детские и юношеские годы.

Мама Людмилы бросила работу после рождения дочери и все силы посвятила ее воспитанию. Именно она заметила актерский талант девочки. Людочка все время что-то придумывала, кого-то пародировала, причем очень похоже.

Родители отдали дочь в театральную студию. Они даже не сомневались, что их девочка станет артисткой, поэтому сразу же согласились с выбором Люды поступать в театральный институт.

Сначала она два года училась на эстрадном отделении музыкального училища, а потом переехала в Москву и поступила в “Щуку”.

“Ленком” и майонез

В 1986 году Артемьева стала частью труппы театра “Ленком”, в котором проработала 17 лет. Именно тогда актриса начала сниматься и в кино. Работала она много, но до 40 лет главных ролей в ее кинокопилке не было. Все изменилось из-за майонеза. Вроде, ерунда, но этот соус ей помог.

В начале “нулевых” Людмиле Викторовне поступило предложение о съемках в рекламе. Многие коллеги тогда наговорили немало обидных слов о том, что она не должна была соглашаться. Но свою первую награду актриса получила именно благодаря этому ролику. Это был приз за лучший рекламный образ. На нее начали обращать внимание не только зрители, но и режиссеры.

Теперь она много снималась и со временем приняла решение уйти из театра, несмотря на то что именно сложившаяся карьера в театре принесла ей звание заслуженной артистки России.

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И снова многие ее осудили, ведь мало кто мог понять, как можно уйти оттуда, куда сотни и тысячи стремятся попасть. Но Артемьева не старалась никому ничего объяснять. Просто говорила, что ей там слишком хорошо. Однажды она сделала интересное сравнение: работа в “Ленкоме”, как красивое платье, – оно подходит по размеру, все такое же шикарное, но вот радости от него уже нет. Этим же принципом – если история подходит к завершению, нужно попрощаться с ней, не раздумывая, – она пользуется не только в работе, но и в жизни.

Ее личная жизнь

На первом году учебы у Людмилы начался роман с однокурсником – Сергеем Парфеновым. Он тоже не был москвичом – приехал в столицу из Таллина и поступил в “Щуку”.

Сначала они подружились во время репетиции спектакля “Обломов”, а потом поняли, что между ними родилось более глубокое чувство. В конце первого курса Сергей сделал предложение Людмиле, которое та приняла. У них родилась дочь Екатерина.

После получения дипломов супругов распределили в разные театры. У Парфенова поначалу карьера складывалась более успешно, чем у Артемьевой. В театре у него были роли в нескольких спектаклях, его приглашали в кино. А вот Артемьевой предлагали небольшие возрастные роли как в театре, так и в кино.

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С Парфеновым они прожили 15 лет, а потом развелись. Все было предельно понятно: Сергей очень быстро взлетел на вершину карьерной лестницы, но вот удержаться там не смог. В 90-е ему уже не предлагали главные роли, а позже даже в эпизоды не приглашали. Сергея мучила собственная невостребованность, но решить это он никак не старался, предпочитая просто ждать удачу. Людмила старалась заработать деньги для семьи, а он проводил время с бутылкой спиртного. Личная жизнь актрисы, к сожалению, не сложилась.

На тот момент их дочь Катя подросла и сумела поддержать мамино решение о разводе.

От учительницы до бухгалтера

Ее первая роль – учительница в детском фильме “Очень страшная история”. Потом были еще небольшие, но интересные роли – гувернантка, ученый, студентка…

В двухтысячных Артемьевой стали поступать предложения от режиссеров сериалов. Так, она сыграла в “Двух судьбах”, “Курортном романе”, “Марше Турецкого”.

А в 2003-м ее пригласили на съемки фильма “Таксистка”. Героиня Артемьевой – Надя Ромашова – так понравилась зрителям, что было принято решение снять четыре сезона и даже новогоднюю двухсерийную картину. Так она стала звездой.

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Звезда комедийного жанра

Очень быстро режиссерам удалось рассмотреть в Людмиле Викторовне комедийный дар, поэтому ее часто приглашали в ситкомы и комедии. Она успела сыграть в “Доброй подружке для всех”, “Кто в доме хозяин?”, “Игрушках” и других. Хотя ее тут запоминали и симпатизировали, по-настоящему известной она стала после того, как на экраны вышла первая часть сериала “Сваты”.

Ольга Николаевна Ковалева получилась у нее такой настоящей, такой живой, что зрители полюбили ее сразу, безоговорочно и навсегда. Многие фразы, произнесенные героиней, стали использоваться и зрительницами.

Как это часто бывает, актрису стали идентифицировать с ее Ольгой, но Артемьева говорит, что в обычной жизни ей абсолютно не свойственно поведение ее персонажа. Вот чувство юмора у Людмилы действительно тонкое. Но это практически единственное, что есть общее между ними.

Еще одна родственная связь между Людмилой и Ольгой – тяга к здоровому образу жизни. Ковалева несколько сезонов правильно питается, занимается спортом (правда, иногда курит). Артемьева не отстает от своего экранного образа: несколько лет она вегетарианка, отказалась от вредных привычек и обливается холодной водой.

А вот с партнершей по сериалу – Татьяной Кравченко (Валюхой) в жизни подружиться не удалось. На съемочной площадке обе актрисы ведут себя весьма профессионально, но вне ее мало пересекаются. Никто из них не страдает от этого. Обе взрослые и понимают, что они просто разные. Впрочем, такая ситуация только помогала им на съемочной площадке, ведь там их героини часто спорят.

Сейчас в кинокопилке актрисы около 90 ролей не только в фильмах, но и в сериалах. К тому же она сумела доказать, что умеет играть не только в комедиях, но и в серьезных драматических картинах. Пример тому – сериал “Преступление”.

Среди ее последних работ – Римма Петровна в комедии “Гости из прошлого”, Элеонора Серафимовна в “Помню-не-помню” и другие.