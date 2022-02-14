В ООН выбросы в атмосферу сравнили с допингом

Климатические изменения в мире приведут к росту числа вооруженных конфликтов, сообщил генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас. По его словам, нынешнее глобальное потепление является сильнейшим за 200 тыс. лет, это связано с интенсивным сжиганием топлива.

Таалас указал, что ряд стран страдает от сильных засух, это ведет к социально-экономическим и политическим кризисам. Так, «очень сильная засуха сейчас в Эфиопии и в Сомали». Он отметил, что засуха в Ливии, Тунисе, Египте и Сирии стала «одной из предпосылок «арабской весны», поскольку засуха вызвала «нехватку продовольствия, безработицу населения сельских районов, удвоение цен на продукты питания», хотя, конечно, «были и другие причины этих кризисов».

Генсек ВМО сказал, что «во многих странах Африки сейчас очень трудные условия жизни, а климатические изменения только усугубят положение». Это провоцирует миграцию, «локальные кризисы и даже вооруженные столкновения», передает ТАСС.

При этом одним из крупнейших видов бедствий современности являются наводнения, «атмосфера стала более влажной, и, когда идут дожди, они бывают более затяжными, чем раньше». Однако «некоторые части света стали более засушливыми». Таалас также отметил таяние ледников – многие крупные реки в мире берут начало в горных ледниках, и по мере уменьшения этих ледников крупные реки во всем мире будут все меньше и меньше подпитываться водой.

По его словам, события последних ста лет уникальны, «такого сильного потепления не было уже 200 тыс. лет». Он заявил, что «есть очень четкие научные доказательства, что это было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа». При этом он призвал не путать погодные колебания и климатические изменения, призвав «смотреть на глобальные и региональные статистические данные». Он подчеркнул, что не следует объяснять любые погодные колебания климатическими изменениями, обратив внимание на такой природный феномен, как Эль-Ниньо.

Он провел аналогию с применением допинга в спорте: «Взять, допустим, лыжников, которые показывают замечательные результаты, а при употреблении допинга они покажут результаты еще лучше. Мы как бы дали допинг нашей атмосфере, и она понеслась быстрее». По его словам, быстрее всего климатические изменения происходят в Арктике.

«У вас в РФ много городов и объектов инфраструктуры, которые были построены в зоне вечной мерзлоты. Таяние вечной мерзлоты приведет к разрушению многих объектов, также существует риск выброса метана и двуокиси углерода в результате таяния заболоченных земель в регионе», – сказал он.

Напомним, в конце января на юг Европы, Турцию и Израиль обрушились аномальные холода. Это связано с Ла Ниньей – так называют ситуацию, когда в низких широтах Тихого океана раз в десяток лет резко меняется направление ветров и течений, отчего резко усиливается подъем холодных океанских вод (исходно там +4) из глубины к поверхности (исходно там +20 и более). От этого морская поверхность на огромной площади становится прохладнее на 3–5 °C. Поэтому и атмосфера Земли в годы Ла Ниньи серьезно охлаждается.

ВМО – специализированное межправительственное учреждение Организации Объединённых Наций в области метеорологии.