 

Шутка про землетрясение и аварийные дома возмутила жителей Грузии

14.02.2022, 2:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Директор батумского государственного центра спорта и молодежи Темо Хасия подал в отставку после того, как его шутка про землетрясение возмутила жителей Грузии.

Хасия сообщил в Facebook: «Один толчок – и мы снимем проблему аварийных домов». Жители Батуми и других регионов страны раскритиковали его за эту шутку, напомнив о трагедии, которая произошла в октябре. Позднее Хасия сообщил в соцсети, что он покидает пост. Обе публикации через некоторое время были удалены, как и аккаунт чиновника, передает РИА «Новости».

Напомним, землетрясение произошло на армяно-грузинской границе. Данные Национального центра сейсмического мониторинга Грузии свидетельствуют, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба в 58 км от Тбилиси.

В октябре в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Власти Грузии объявили траур в связи с девятью погибшими, среди которых были дети.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Шмыгаль рассказал, какой будет минимальная зарплата в 2023 году

29.01 / Ущерб почти на 258 млн грн. СБУ разоблачила схему незаконного экспорта орехов

06.08 / Обнаружен белок, который отвечает за воспаление при инфекции

08.05 / Молодогвардейцы отправили западным политикам книгу о событиях Великой Отечественной

21.09 / Зеленский подписал закон о повышении надбавок для лиц с инвалидностью с детства

14.01 / Появились фотографии обновленного Kia Sportage

08.05 / Украина заключила контракты на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19. Нужно еще около 5 млн – Степанов

07.10 / Российский космонавт: Жизнь на Марсе уже есть

26.03 / В результате обстрела в районе Шумов погиб подполковник ВСУ

23.11 / В Словакии произошло смертельное ДТП с участием украинца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика