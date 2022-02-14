 

Шутка про землетрясение и аварийные дома возмутила жителей Грузии

14.02.2022, 2:02, Новости дня
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Директор батумского государственного центра спорта и молодежи Темо Хасия подал в отставку после того, как его шутка про землетрясение возмутила жителей Грузии.

Хасия сообщил в Facebook: «Один толчок – и мы снимем проблему аварийных домов». Жители Батуми и других регионов страны раскритиковали его за эту шутку, напомнив о трагедии, которая произошла в октябре. Позднее Хасия сообщил в соцсети, что он покидает пост. Обе публикации через некоторое время были удалены, как и аккаунт чиновника, передает РИА «Новости».

Напомним, землетрясение произошло на армяно-грузинской границе. Данные Национального центра сейсмического мониторинга Грузии свидетельствуют, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба в 58 км от Тбилиси.

В октябре в центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. Власти Грузии объявили траур в связи с девятью погибшими, среди которых были дети.



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