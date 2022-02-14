 

В Берлине назвали цель визита Шольца в Москву

14.02.2022, 2:01, Новости дня
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Вряд ли визит канцлера Германии Олафа Шольца в Москву принесет «какой-то конкретный результат», сообщил источник в немецком правительстве.

Источник Financial Times заявил, что «сейчас не время сдаваться». По его словам, канцлер едет в Москву, чтобы «лучше понять, чего стремится достичь Россия». Шольц, по словам источника, хочет выяснить, «существуют ли какие-либо возможности вернуться к прямому диалогу» в рамках ОБСЕ, Совета РФ – НАТО или на других площадках. Кроме того, Шольц хочет добиться прогресса в реализации Минских соглашений, передает ТАСС.



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