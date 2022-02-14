Канада забирает из Украины своих военных инструкторов

“В результате сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временной передислокации компонентов Объединенной оперативной группы — Украина (JTF-U) в другие страны Европы. Временное перемещение персонала JTF-U не означает окончание миссии, а скорее позволяет нам переориентировать наши усилия, обеспечивая при этом безопасность членов вооруженных сил Канады”, – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что хотя и могут подтвердить передислокацию части сил за пределы Украины, не будут обсуждать “количество, местонахождение или будущие намерения”.

“Канадские вооруженные силы по-прежнему привержены народу Украины и своей миссии по увеличению потенциала и возможностей сил безопасности Украины”, – указано в заявлении.

CBC News сообщил, что контингент из около 260 солдат прибыл в Польшу, но “неясно, будет ли это их конечный пункт назначения”. Канал отмечает, что решение о приостановке тренировочной миссии UNIFIER было принято после того, как Соединенные Штаты и Великобритания тоже решили вывести своих военных инструкторов из Украины.

Посольство Канады временно приостановило работу в Киеве и перевело сотрудников во Львов. Граждан страны призвали покинуть Украину.

Программа UNIFIER стартовала в 2015 году – после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе. В рамках программы канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. В 2019 году работа миссии была продлена до марта 2022 года. Канадские инструкторы провели более 600 курсов и подготовили около 33 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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